Haftanın filmleri. "Oyuncak Hikayesi 5" seyirciyle buluşuyor
19.06.2026 09:32
Sinemalarda bu hafta 8 film vizyona giriyor. Haftanın öne çıkan yapımı efsane animasyon serisinin beşinci filmi "Oyuncak Hikayesi 5" oldu.
OYUNCAK HİKAYESİ 5
Efsanevi animasyon serisinin beşinci halkası olan "Oyuncak Hikayesi 5", sevilen oyuncakların animasyon, komedi ve macera dolu yepyeni serüvenlerini izleyicilerle buluşturacak. Andrew Stanton'ın yönettiği filmin orijinal seslendirme kadrosunda Tom Hanks, Tim Allen ve Joan Cusack'ın yer alıyor.
Filmde, Kovboy Woody, Buzz Lightyear ve oyuncak arkadaşları bu kez teknolojiyle mücadele edecek. Hikayede oyuncaklar, özellikle tabletler gibi dijital cihazların yarattığı rekabet karşısında ayakta kalmaya çalışacak.
ROBIN HOOD'UN ÖLÜMÜ
Hugh Jackman, Jodie Comer ve Bill Skarsgard'ın başrolleri paylaştığı, yönetmen koltuğunda Michael Sarnoski'nin oturduğu “Robin Hood'un Ölümü” filmi, şiddet dolu geçmişiyle yüzleşen efsanevi karakterin yaşadığı dramatik kurtuluş arayışını anlatıyor.
DAKHUL
Maruz kaldığı kıskançlık büyüsünden kurtulmak için çaresizce bir büyücüye başvuran kadının yaşadığı olayları işleyen "Dakhul" filminin yönetmenliğini Abbas Karatekin üstleniyor. Filmde Merve Peker Akay, Jale Ak ve Zuhal Deliağaoğlu rol alıyor.
KOLONİ
Yeon Sang-ho'nun yönettiği, Jun Ji-hyun, Koo Kyo-hwan ve Ji Chang-wook'un başrollerini paylaştığı Güney Kore yapımı "Koloni"de, bilinmeyen bir salgın nedeniyle karantinaya alınan binada, enfekte olanlara karşı verilen hayatta kalma mücadelesi konu ediliyor.
AÇLIK OYUNLARI: ALAYCI KUŞ BÖLÜM 2
Francis Lawrence'ın yönetmenliğini üstlendiği, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth'ün başrollerini paylaştığı "Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2", yıllar sonra yeniden vizyona giriyor.
NORMAL
Bob Odenkirk, Lena Headey ve Henry Winkler'ı bir araya getiren, Ben Wheatley'nin yönettiği, “Normal” filminde, sakin bir kasabaya atanan şerifin, sıradan bir banka soygununun ardından ortaya çıkardığı karanlık sırlar konu ediliyor.
ROMANTİK KAHRAMAN
Gabriel Beristain'in yönettiği, Ron Perlman, Megan Montaner ve Hovik Keuchkerian'ın rol aldığı "Romantik Kahraman", eski bir askerin karanlık intikam yolculuğunu ve geçmişiyle kanlı hesaplaşmasını aksiyon ögeleriyle harmanlıyor.
CİNHAR
Özgür Akbaş'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Sudenur Balcı, Zeynep Kıvanç ve Recep Özdemir'in oynadığı yerli yapım "Cinhar", geçmişte yapılan karanlık bir anlaşmanın bedelini ödemek zorunda kalan bir köyün hikayesini anlatıyor.