Haftanın filmleri. "Oyuncak Hikayesi 5" seyirciyle buluşuyor

Bob Odenkirk, Lena Headey ve Henry Winkler'ı bir araya getiren, Ben Wheatley'nin yönettiği, “Normal” filminde, sakin bir kasabaya atanan şerifin, sıradan bir banka soygununun ardından ortaya çıkardığı karanlık sırlar konu ediliyor.

ROMANTİK KAHRAMAN

Gabriel Beristain'in yönettiği, Ron Perlman, Megan Montaner ve Hovik Keuchkerian'ın rol aldığı "Romantik Kahraman", eski bir askerin karanlık intikam yolculuğunu ve geçmişiyle kanlı hesaplaşmasını aksiyon ögeleriyle harmanlıyor.

CİNHAR

Özgür Akbaş'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Sudenur Balcı, Zeynep Kıvanç ve Recep Özdemir'in oynadığı yerli yapım "Cinhar", geçmişte yapılan karanlık bir anlaşmanın bedelini ödemek zorunda kalan bir köyün hikayesini anlatıyor.