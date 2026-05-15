Haftanın filmleri. Top Gun serisi yeniden seyirciyle buluşacak
15.05.2026 08:35
Bu hafta 8 film vizyona girdi. Top Gun serisinin 40'ıncı yılı şerefine, Tom Cruise'un başrol oynadığı "Top Gun" ve "Top Gun: Maverick" yeniden sinemaseverlerle buluşuyor.
TOP GUN
Tony Scott'un yönettiği 1986 yapımı "Top Gun" filmi, 40'ıncı yıl dönümü vesilesiyle yeniden vizyona girecek. Başrollerini Tom Cruise ile Kelly McGillis'in paylaştığı kült yapım, donanmanın elit pilotlarının eğitim aldığı Top Gun programına katılan asi ve yetenekli pilotun hem rakipleriyle hem de kendi sınırlarıyla mücadelesi anlatılıyor.
SAPLANTI
Hoşlandığı kişinin kalbini kazanmak isteyen umutsuz bir romantiğin, bazı arzuların karanlık ve tekinsiz bir bedeli olduğunu keşfetmesini konu alan “Saplantı” filminin yönetmenliğini Curry Barker üstleniyor.
TOP GUN: MAVERICK
"Top Gun" filminin devam hikayesi "Top Gun: Maverick" de yeniden Türkiye'deki sinema salonlarında gösterilecek. Joseph Kosinski'nin yönetmenliğinde çekilen film, usta pilot Maverick'in bu kez eğitmen olarak Top Gun'a dönüşü sonrası gelişen olayları ele alıyor.
LANET
Lawrence Fowler imzalı "Lanet", seçkin bir kız okulunun bahçesinde ürkütücü bir oyuncak kutusu bulan 6 öğrencinin, serbest kalan iblisle girdiği mücadeleye odaklanıyor.
SİHİRLİ ANNEM: PERİLER OKULU
Sevilen "Sihirli Annem" dizisinin büyülü evrenini ikinci kez beyaz perdeye taşıyan "Sihirli Annem: Periler Okulu" filminin yönetmenliğini Mustafa Kotan üstleniyor.
İnci Türkay, Nevra Serezli, Gül Onat, Doğa Rutkay, Ecrin Su Çoban, Bekir Aksoy, Şahap Sayılgan ve Damla Ersubaşı'nın rol aldığı filmin senaryosunu ise Arzu Yurtseven kaleme aldı.
PATİLER: O ZAMAN DANS
"Patiler: O Zaman Dans", internet dünyasında popülerlik kazanmaya çalışan bir köpek ailesinin, dijital platformların zirvesindeki Kedi Cat ile komşu olmalarıyla gelişen rekabet ve dostluk sürecini konu ediniyor.
MODA
Alice Winocour'un yönetmenliğini üstlendiği "Moda", Paris Moda Haftası sırasında yolları kesişen 3 kadının hayatlarına odaklanıyor. Angelina Jolie, Louis Garrel, Ella Rumpf ve Garance Marillier'in başrollerinde yer aldığı film; güç, kadınlık ve görünürlük temalarını dramatik dille ele alıyor.
SİCCİN 9
Geçmişte işlenen bir cinayetin ardından başlatılan yasaklı bir büyünün, babasını hiç tanımayan Cemal'in babaevine dönmesiyle birlikte nesiller boyu sürecek kanlı bir laneti serbest bırakmasını anlatan “Siccin 9” ise Alper Mestçi imzası taşıyor.