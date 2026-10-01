Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı. "İlk tanıştığımızda aşık olduk"
01.10.2026 09:01
Kendisi gibi oyuncu Birce Akalay ile 3 yıldır aşk yaşayan Hakan Kurtaş, Empati'de çocukluğundan ailesine, kariyerinden ilişkisine kadar merak edilenleri anlattı.
“Ezel”, “Bir Çocuk Sevdim”, “Kadın”, “Mucize Doktor”, “Baba”, “Kimler Geldi Kimler Geçti” ve "Sultana" gibi yapımlarda rol alan Hakan Kurtaş, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk oldu. Kendisine dair bilinmeyenleri anlatan 38 yaşındaki oyuncu, Birce Akalay ile ilişkisine dair de konuştu.
Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Kendi kabuğunu kırmak ne demek?” sorusunu yanıtlayan Hakan Kurtaş, “Aslında kendinde alıştığın her şeyden vazgeçmek, başkalaşmak” dedi.
“İnsan kendi yolunu çizerken en çok neye ihtiyaç duyar?” sorusuna ise Kurtaş, “Başlama cesareti bence. Çünkü imkanlara ulaşabiliyorsunuz. O ilk kıvılcım çok şahsi bir hikaye” diye yanıt verdi.
OYUNCULUK HİKAYESİ BÖYLE BAŞLAMIŞ
Bazı insanların doğuştan gelen bir yeteneğe, hediyeye sahip olduğunu belirten Kurtaş, “Senin hediyen ne?” sorusuna şöyle yanıt verdi:
“İlk gerçekten hikaye anlatma ihtiyacıyla başladı her şey. ‘Başka yolu yok’ dememin sebebi de o bence. Hayatın içinde de o var. Ve o yüzden oyunculuk hikayem başladı. İlkokul üç gibi tiyatro kursuna başladım. Ailemin bunu desteklemesi de mükemmel bir şans.”
Doktor bir baba, iktisat mezunu bankacı bir annenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldiğinden bahseden Kurtaş, “Annem ben ilkokuldayken resim öğretmenliği de okudu” diye anlattı.
“ÖZGÜR VE MUTLU BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİM”
İzmir’de doğduğunu ancak küçük yaşta Bursa Karacabey’e taşındıklarını belirten Kurtaş, “Bu bana çok iyi geldi” dedi.
Kardeşleri dünyaya gelmeden önce nasıl bir hayatı olduğunu anlatan oyuncu, “Annemle babam fırsat buldukça yola çıkan bir çiftti. Beni arka koltuğa atıp yola çıkıyorlardı. Yolda da sohbet ediyorduk ve benim nasıl biri olduğumla ilgileniyorlardı” dedi.
“KARDEŞLERİM ARKADAŞIM GİBİ”
Biri kendisinden 9 biri 13 yaş küçük iki erkek kardeşi olan Hakan Kurtaş, “Kardeşlerimin olması bana çok iyi gelmişti. Çok iyi hissetmiştim. Şu anda da dünyanın en şanslı insanlarından biriydim. Onlar hayatımda olduğu için çok mutluyum, arkadaşım gibiler” ifadelerini kullandı.
Özgür ve mutlu bir çocukluk geçirdiğini ve afacan olduğunu belirten Kurtaş, kaç kırıkla geçirdin sorusuna şu cevabı verdi:
“Şöyle söyleyeyim. Sağ ayak bileğim birinci el diğer her şey ikinci el.”
"BENMİ YÜZÜMDEN ANNEMİN İKİ KEZ BURNU KIRILDI"
Kendisi yüzünden annesinin burnunun iki kez kırıldığını itiraf eden Hakan Kurtaş, bu olayları da anlattı. İlk olayın evde olduğunu söyleyen Kurtaş, “Bütün enerjimi evde harcıyordum. Mutfaktan salona açılan servis pencereleri vardı, o açıktı. Ben koltuktan koltuğa atlarken bağırıp çağırınca annem bir şey oluyor sanıyor ve o pencereden kafasını çıkarıp dönünce çarpıp burnunu kırdı" dedi.
İkinci olayın ise İzmir’de denize gittikleri sırada yaşandığını şöyle anlattı:
“Beni iterken anneme ‘daha hızlı’ diye ısrar ettim. Tabii öyle olunca benim ters dönmemle burnu kırıldı. 30 gün boyunca gölgede oturdu ve bana hiçbir şey demedi."
OYNADIĞI KARAKTERLER İÇİN ŞARKI LİSTESİ HAZIRLIYOR
Oynadığı her karakter için bir şarkı listesi oluşturduğundan da bahseden Kurtaş, “Bu kişi ne dinler diye düşünüp arayıp buluyorum. Setlerde, kuliste bunu hep dinliyorum. Bu hem benim müzikal yelpazeme fayda sağlıyor hem de işime çok yarıyor” dedi.
"BİRCE İLE AŞKIMIZ ADIM ADIM GELİŞTİ"
Tutkuları olduğunu söyleyen Hakan Kurtaş, “Bana hediye edilen bu hikaye anlatma yeteneğini insanlarla paylaşmaya ve müziğe dair tutkuluyum” derken, aşkın da çok heyecan verici bir duygu olduğunu ifade etti.
Kendisi gibi oyuncu Birce Akalay ile 3 yıldır aşk yaşayan Hakan Kurtaş, tanışma hikayelerini, “Bir arkadaşımızın tiyatro oyunumun kulisinde tanıştık ve ilk tanıştığımızda aşık olduk. Aşkımız adım adım gelişti” diye anlattı.
ynı meslek grubundan biriyle aşk yaşamanın zor ya da kolay olmasının kişinin karakteriyle alakalı olduğunu belirten Hakan Kurtaş, “Bazı oyuncular, her şeyin kendisiyle alakalı olduğunu düşünüyor bu da ilişkiye hiç yaramıyor. Ama biz böyle değiliz. Benim de Birce’nin de dünyayla bağım sağlıklı” dedi.
“Aşk keyifli bir kontrolü kaybetme hali” diyen oyuncu, evlilikle ilgili pozitif ya da negatif bir ön koşulu olmadığını söyledi.