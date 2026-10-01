Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı. "İlk tanıştığımızda aşık olduk"

“Ezel”, “Bir Çocuk Sevdim”, “Kadın”, “Mucize Doktor”, “Baba”, “Kimler Geldi Kimler Geçti” ve "Sultana" gibi yapımlarda rol alan Hakan Kurtaş, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk oldu. Kendisine dair bilinmeyenleri anlatan 38 yaşındaki oyuncu, Birce Akalay ile ilişkisine dair de konuştu.

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Kendi kabuğunu kırmak ne demek?” sorusunu yanıtlayan Hakan Kurtaş, “Aslında kendinde alıştığın her şeyden vazgeçmek, başkalaşmak” dedi.

“İnsan kendi yolunu çizerken en çok neye ihtiyaç duyar?” sorusuna ise Kurtaş, “Başlama cesareti bence. Çünkü imkanlara ulaşabiliyorsunuz. O ilk kıvılcım çok şahsi bir hikaye” diye yanıt verdi.