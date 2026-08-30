Halk arasında "hırsız almaz" diyorlar. Dışarıdan albenisi yok, içi tatlı

Dış görünüşü kabağa veya olmamış bir meyveye benzediği için hırsızların kelek sanıp, çalmaya tenezzül etmediği, bu nedenle de halk arasında 'hırsız almaz' adıyla bilinen beyaz kavunda hasat devam ediyor.

Nilüfer ilçesine bağlı Konaklı, Çaylı, Büyükbalıklı ve Karacaoba mahallelerindeki 3 bin 282 dönüm arazide ekili yerli beyaz kavunların hasadı sürüyor. Ağustos ayı başında başlayan ve eylül sonuna kadar devam eden hasattan bin 200 ton kavun elde edilmesi bekleniyor. Tarlada kilosu 15 liradan alıcı bulan kavun pazar tezgahlarında 30 liradan satılıyor.

Ata tohumuyla üretilen kavunun geçmişi ise 46 yıl öncesine dayanıyor. Konaklı Mahallesi'nde yaşayan Ali Osman Göçmen tarafından, 1980'lerin başında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilen kavunun çekirdeklerini tarlasına ekmesiyle başlayan üretim, diğer üreticilere de dağıttığı tohumlar sayesinde yaygınlaşıyor.