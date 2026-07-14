Halk arasında "tozlu yolculuk" olarak biliniyor. Sabahın erken saatlerinde başlıyor

Çobanlar ve yüzlerce koyundan oluşan sürüler, günde iki kez yaklaşık 15 kilometrelik toprak yolu yürüyerek zorlu bir mesai yapıyor.

Kurak yaz günlerinde sürülerin geçişi sırasında yükselen toz bulutları ise ortaya güzel görüntüler çıkarıyor. Bölge halkı tarafından "tozlu yolculuk" olarak adlandırılan bu geleneksel göç, hem besicilerin yaşamını yansıtıyor hem de fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.