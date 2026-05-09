Hantavirüslü gemide seyahat eden Ruhi Çenet'ten "düğüne katıldı" iddialarına yanıt
09.05.2026 09:52
Hantavirüs görülen gemide seyahat eden ve ucuz kurtulduğunu söyleyen Ruhi Çenet'in bir düğüne katılması gündem olmuştu. Ünlü isim, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Arjantin'den 1 Nisan günü yola çıkan Hollanda bayraklı MV Hondius isimli yolcu gemisinde Atlas Okyanusu'nda ilerlediği sırada üç kişi öldü. 147 yolcunun bulunduğu gemide yaşanan ölümlerin hantavirüs kaynaklı olduğu belirlendi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 6 Mayıs itibarıyla gemide sekiz vaka olduğunu açıkladı.
Vakaların 5'inin hantavirüs olduğu doğrulandı, diğer 3'ü ise şüpheli durumda olduğunu doğrulayan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Andes virüsünün kuluçka süresinin 6 haftayı bulabilmesi nedeniyle yeni vakaların ortaya çıkabileceği uyarısında bulunarak, “Bu ciddi bir olay olsa da DSÖ genel halk sağlığı riskini düşük olarak değerlendiriyor” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü, gemiden inen yolcularla ilgili de Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Saint Kitts ve Nevis, Singapur, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin bilgilendirdiğini açıkladı.
Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Açıklamada, virüsle ilgili sürecin yakından izlendiği ve Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.
"KAMERAMANIMLA BİRLİKTE KENDİMİZİ İZOLE ETTİK"
Dünya genelinde Hantavirüs paniği yaşanırken YouTuber Ruhi Çenet de o gemide 24 gün boyunca seyahat ettiğini açıkladı.
New York Times'a da konuşan Ruhi Çenet, yaşanan ilk ölüm ve o kişinin eşinin durumu sonrası büyük bir sıkıntı olduğunu düşündüklerini söyledi. Bu sebeple de kameramanıyla birlikte kendilerini izole ettiklerini dile getirdi.
“O andan itibaren kameramanımla birlikte odamıza kapandık, dışarıyla teması kestik” diyen Çenet, gemi yönetiminin ilk anlarda durumun ne olduğunu anlamadığını ve insanları sakinleştirmeye çalıştıklarını öne sürdü.
Çenet, ilk ölümün ardından yolculara yapılan anonsta “Ölümün ‘doğal sebeplerden’ kaynaklandığı ve kesinlikle bulaşıcı bir durum olmadığı söylendi” denildiğini belirtti.
Ünlü YouTuber, kendisiyle ilgili de “Birkaç hafta boyunca dışarı çıkmayı planlamıyorum ve herhangi bir semptomum olursa maske takmam ve ambulans çağırmam gerektiği söylendi” açıklamasını yaptı.
DÜĞÜNE Mİ KATILDI?
Ancak tüm bunların ardından Ruhi Çenet'in İstanbul Çatalca'da bir düğünde çekilen ve günler önce paylaşılan fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Tepkilerin ardından ünlü isim de sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çenet, fotoğrafın eski olduğunu söyledi.
"HER İHTİMALE KARŞI KARANTİNADAYIM"
Daha önce çekildiği bir fotoğrafın 2 Mayıs'tan sonra çekilmiş gibi lanse edildiğini söyleyen Ruhi Çenet, sözlerine şöyle devam etti:
"Düğüne katıldığım tarihte, Hantavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmamıştı, bilinmiyordu. Bilgi paylaşıldığı andan itibaren, her ihtimale karşı karantina uygulamasındayım. Hâlâ herhangi bir belirti ya da semptom göstermemekteyim."
"AKLIM HALA ORADA"
Öte yandan Ruhi Çenet, ilk açıklamasında "Yaklaşık bir ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş" demiş ve kendisini merak edenlere teşekkür etmişti.
24 gün boyunca gemide yolculuk yapan iki çocuk babası YouTuber, "Çok ucuz kurtuldum ama aklım hâlâ orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım. Ayrıca bu yolculuğa çıkma nedenimiz olan dünyanın en uzak noktası Tristan da Cunha’ya ulaştık ve belgeselimizi çektik” ifadelerini kullanmıştı.
HANTAVİRÜS NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirici teması hantavirüsün insanlara bulaşmasında en önemli faktördür.
Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs; ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine sebebiyet verebiliyor.
HANTAVİRÜS BULAŞICI MI?
Dünya Sağlık Örgütü virüsün, koronavirüs ya da grip gibi yayılmadığını açıkladı. Örgüt, insandan insana bulaş riski olmadığını da bildirdi.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, virüsün kemirgenlerin suçkısı ya da idrarı ile temas eden kişilerde görüldüğünü anlattı. Gemide ölen çiftin muhtemelen bu virüsü Arjantin'de gemiye binmeden önce kaptığını anlatan Ergönül, “Gemiden kapma ihtimali zor görünüyor” diye konuştu. Bir panik havası yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Ergönül, durumun yakından takip edilmesi gerektiğini de söyledi.