Hantavirüslü gemide seyahat eden Ruhi Çenet'ten "düğüne katıldı" iddialarına yanıt

Arjantin'den 1 Nisan günü yola çıkan Hollanda bayraklı MV Hondius isimli yolcu gemisinde Atlas Okyanusu'nda ilerlediği sırada üç kişi öldü. 147 yolcunun bulunduğu gemide yaşanan ölümlerin hantavirüs kaynaklı olduğu belirlendi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 6 Mayıs itibarıyla gemide sekiz vaka olduğunu açıkladı.

Vakaların 5'inin hantavirüs olduğu doğrulandı, diğer 3'ü ise şüpheli durumda olduğunu doğrulayan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Andes virüsünün kuluçka süresinin 6 haftayı bulabilmesi nedeniyle yeni vakaların ortaya çıkabileceği uyarısında bulunarak, “Bu ciddi bir olay olsa da DSÖ genel halk sağlığı riskini düşük olarak değerlendiriyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, gemiden inen yolcularla ilgili de Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Saint Kitts ve Nevis, Singapur, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin bilgilendirdiğini açıkladı.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Açıklamada, virüsle ilgili sürecin yakından izlendiği ve Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.