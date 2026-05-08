Hantavirüslü gemideki Youtuber düğünlerde geziyor
08.05.2026 10:40
YouTube videolarıyla tanınan Ruhi Çenet, Hantavirüs görülen gemide seyahat ettiğini açıklamıştı. Çenet'in birkaç gün önce Çatalca'da bir düğüne katıldığı ortaya çıktı.
Hantavirüs nedeniyle dünya genelinde panik yaratan MV Hondius isimli kruvaziyer gündemden düşmüyor. Arjantin'den yola çıkan Hollanda bayraklı yolcu gemisinde üç yolcu hantavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 6 Mayıs itibarıyla gemide sekiz vaka olduğunu açıkladı.
Vakaların 5'inin hantavirüs olduğu doğrulandı, diğer 3'ü ise şüpheli durumda olduğunu doğrulayan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Andes virüsünün kuluçka süresinin 6 haftayı bulabilmesi nedeniyle yeni vakaların ortaya çıkabileceği uyarısında bulunarak, “Bu ciddi bir olay olsa da DSÖ genel halk sağlığı riskini düşük olarak değerlendiriyor” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü, gemiden inen yolcularla ilgili de Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Saint Kitts ve Nevis, Singapur, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin bilgilendirdiğini açıkladı.
GEMİDE YAŞADIKLARINI ANLATTI
Gemideki virüs dünya genelinde endişeye sebep olurken YouTuber Ruhi Çenet de o gemide 24 gün boyunca seyahat ettiğini açıkladı ve yaşadıklarını anlattı.
"Yaklaşık bir ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş" diyen Çenet, ucuz kurtulduğunu söyledi.
Gemide kendini izole ettiğini ve sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade eden Ruhi Çenet, “Güney Afrika'ya ilk indiğimizde kan testi verdik ve gerekli birimlerle iletişime geçtik. Şu an sadece semptom takibi yapıyoruz” dedi.
GÜNLER ÖNCE ÇATALCA'DA DÜĞÜNE KATILMIŞ
Tüm bunların ardından Ruhi Çenet'in 5 gün önce İstanbul Çatalca'da bir düğüne katıldığı ortaya çıktı. Mahalle muhtarı Nazan Kurtan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu.
HANTAVİRÜS NEDİR?
Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirici teması hantavirüsün insanlara bulaşmasında en önemli faktördür.
HANTA VİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine sebebiyet verebiliyor.
HANTAVİRÜS BULAŞICI MI?
Dünya Sağlık Örgütü virüsün, koronavirüs ya da grip gibi yayılmadığını açıkladı. Örgüt, insandan insana bulaş riski olmadığını da bildirdi.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, virüsün kemirgenlerin suçkısı ya da idrarı ile temas eden kişilerde görüldüğünü anlattı.
Gemide ölen çiftin muhtemelen bu virüsü Arjantin'de gemiye binmeden önce kaptığını anlatan Ergönül, “Gemiden kapma ihtimali zor görünüyor.” diye konuştu.
Bir panik havası yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Ergönül, durumun yakından takip edilmesi gerektiğini de söyledi.