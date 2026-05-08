Hantavirüslü gemideki Youtuber düğünlerde geziyor

Hantavirüs nedeniyle dünya genelinde panik yaratan MV Hondius isimli kruvaziyer gündemden düşmüyor. Arjantin'den yola çıkan Hollanda bayraklı yolcu gemisinde üç yolcu hantavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 6 Mayıs itibarıyla gemide sekiz vaka olduğunu açıkladı.

Vakaların 5'inin hantavirüs olduğu doğrulandı, diğer 3'ü ise şüpheli durumda olduğunu doğrulayan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Andes virüsünün kuluçka süresinin 6 haftayı bulabilmesi nedeniyle yeni vakaların ortaya çıkabileceği uyarısında bulunarak, “Bu ciddi bir olay olsa da DSÖ genel halk sağlığı riskini düşük olarak değerlendiriyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, gemiden inen yolcularla ilgili de Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Saint Kitts ve Nevis, Singapur, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin bilgilendirdiğini açıkladı.