Hantavirüste hangi meslekler daha fazla risk altında?
08.05.2026 14:07
Uzmanlar hantavirüs salgınından korunmanın yolunun hijyen kurallarından geçtiğini söyledi. Ayrıca tarım işçileri, depo çalışanları, çiftçiler ve bazı temizlik görevlilerinin daha fazla risk altında olduğu belirtildi.
Yakın temas halindeki insanlar arasında yayıldığı bilinen nadir bir hantavirüs türü, Hollanda bandıralı bir yolcu gemisinde görülen vakalarda tespit edildi. Durum, dünya genelinde bir endişeye yol açtı.
Hantavirüs, genellikle fare ve kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya salyasıyla temas sonucu bulaşabilen ciddi bir enfeksiyon hastalığı olarak tanımlanıyor.
Özellikle kapalı ve uzun süre kullanılmamış alanların temizliği sırasında havaya karışan virüs parçacıkları solunum yoluyla vücuda girebiliyor.
“DEPO İŞÇİLERİ, ÇİFTÇİLER, UZUN SÜRE KULLANILMAMIŞ EVLERİ TEMİZLEYENLER…”
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Kayhan Uğuz, görece daha yüksek risk grubunda bulunanları şöyle sıraladı:
“Tarım işçileri, kamp yapan kişiler, çiftçiler, depo çalışanları ve kırsal bölgelerde yaşayan bireyler hantavirüs açısından daha yüksek risk grubunda yer alırlar. Ayrıca uzun süre kullanılmamış ev veya iş yerlerini temizleyen kişiler de dikkatli olmalıdır.”
"Fare ve kemirgenlerin yaşam alanlarına girmesini önlemek için gıda ürünlerinin kapalı şekilde saklanması ve yaşam alanlarının düzenli temizlenmesi de çok önemlidir."
"Ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve mide bulantısı en sık görülen şikâyetler arasındadır. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde ise nefes darlığı, öksürük ve ciddi akciğer problemleri gelişebilir. Bu nedenle belirtilerin hafife alınmaması önemlidir.
Özellikle kemirgen teması öyküsü bulunan kişilerin zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir."
DSÖ: PANDEMİ RİSKİ DÜŞÜK
Hantavirüsten korunmada en önemli adımın hijyen kurallarına dikkat etmek olduğunu vurgulayan Dr. Uğuz, "Hijyen kurallarına uymak hantavirüsten korunmada önemli. Kapalı alanlar temizlenmeden önce mutlaka havalandırılmalı, temizlik sırasında maske ve eldiven kullanılmalı. Özellikle fare veya başka kemirgenlerin dışkısının görüldüğü alanların dezenfektan kullanılarak temizlenmesi gerekir." ifadesini kullandı.
MV Hondius adlı gemi, Arjantin'den Atlantik Okyanusu üzerinden Yeşil Burun Adaları'na doğru seyahat ediyordu.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) virüsün gemidekiler arasında çok yakın temas ve kemirgenlerle temas yoluyla yayılabileceği varsayımını ele alıyor.
Uzmanlar, enfekte hastaların izole edilmesi, düzenli el yıkama, yakın temaslıların izlenmesi ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması gibi önlemlerin hastalığın yayılmasını durdurmak için kritik öneme sahip olacağını söylüyor.
NASIL BAŞLADI?
Salgının nasıl başladığıysa hala net değil. Ölen Hollandalı bir çift, nisan başında gemiye binmeden önce Güney Amerika'da seyahat etmişti. Bu sırada birinin veya her ikisinin virüsle temas etmiş olması ihtimaller dahilinde.
Ayrıca gemi vahşi yaşam alanlarını ziyaret ediyordu. Bu nedenle bir yolcunun seyahat sırasında virüsle temas etmiş olma olasılığı da var.
Uzmanlar, küresel nüfus için enfeksiyon riskinin çok düşük olduğunu söylüyor.