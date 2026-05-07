Harbiye'de Yıldız Tilbe rüzgarı. Yılmaz Morgül'ü konuk etti
07.05.2026 12:35
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, dün akşam Harbiye'de hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü isim, konsere gelen Yılmaz Morgül'ü sahnesine konuk etti.
“Delikanlım”, “Hastayım Sana”, “Haberi Olsun”, “Çabuk Olalım Aşkım” gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları kadar sahne performansıyla da adından söz ettiriyor.
Dün akşam İstanbul'da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Yıldız Tilbe, dillere pelesenk olan şarkılarını seslendirdi. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Tilbe, sürpriz konuklarıyla da dikkat çekti. Tilbe'yi müzisyen arkadaşları da yalnız bırakmadı.
İKİ ŞARKI SÖYLEDİ
Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Yılmaz Morgül, Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gitti. Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden ünlü isim, meslektaşı için "Çok seviyorum, kardeşten öte ailemizden biri. Büyük bir ozan" açıklamasında bulundu.
Morgül, ilerleyen dakikalarda ise Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk oldu. Ünlü şarkıcı, sahnede canlı olarak “Unutamadım”, "Allah'ım Neydi Günahım" şarkılarını seslendirdi. Morgül'ün performansına sosyal medyadan övgü dolu yorumlar geldi.
DERYA BEDAVACI DA KONSERDEYDİ
Son dönemin yükselen yıldızlarından Derya Bedavacı da kendi konserinden bir gün sonra meslektaşı Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gitti. Ünlü şarkıcı, Tilbe'nin “Delikanlım” şarkısını söylediği anlarda çektiği videoyu da takipçileriyle paylaştı.
"20'Lİ YAŞLARIMDA OLSAM YILDIZ'LA EVLENİRDİM"
Öte yandan Yılmaz Morgül, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda da Yıldız Tilbe'ye övgüler yağdırmıştı. Tilbe'nin gerçek bir sanatkar, ozan ve anne olduğunu söyleyen ünlü isim, “20’li yaşlarımda olsam Yıldız Tilbe ile evlenirdim. Onun hayatımda olmasını, bana yoldaşlık yapmasını çok isterdim. Onu deli gibi seviyorum” açıklamasıyla dikkat çekmişti.