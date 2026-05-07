Harbiye'de Yıldız Tilbe rüzgarı. Yılmaz Morgül'ü konuk etti

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Yılmaz Morgül, Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gitti. Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden ünlü isim, meslektaşı için "Çok seviyorum, kardeşten öte ailemizden biri. Büyük bir ozan" açıklamasında bulundu.

Morgül, ilerleyen dakikalarda ise Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk oldu. Ünlü şarkıcı, sahnede canlı olarak “Unutamadım”, "Allah'ım Neydi Günahım" şarkılarını seslendirdi. Morgül'ün performansına sosyal medyadan övgü dolu yorumlar geldi.