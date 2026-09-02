Harry Potter dizisinden yeni fragman: Hogwarts’ta neler var?

HBO’nun hazırladığı yeni Harry Potter dizisinden ikinci resmi fragman yayımlandı.

Başrolde Harry Potter’ı canlandıran Dominic McLaughlin’in yer aldığı fragman, serinin ilk sezonunda Hogwarts’taki yaşamı ve Harry, Ron ile Hermione’nin okulun ilk yılında karşılaşacağı zorlukları daha ayrıntılı biçimde gösteriyor.

Yeni görüntülerde kitaplardan tanıdık birçok sahne yer alıyor. Harry’nin görünmezlik pelerinini kullanması, Quidditch oynaması ve Profesör Severus Snape ile karşı karşıya gelmesi fragmanın dikkat çeken bölümleri arasında.

Harry Potter rolündeki Dominic McLaughlin’e, Ron Weasley rolünde Alastair Stout, Hermione Granger rolünde ise Arabella Stanton eşlik ediyor. Üç genç oyuncu, İngiltere’de 9-11 yaş arasındaki çocuk oyuncular arasında gerçekleştirilen uzun bir seçme sürecinin ardından belirlendi.