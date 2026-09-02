Harry Potter dizisinden yeni fragman: Hogwarts’ta neler var?
02.09.2026 21:29
HBO’nun Harry Potter ve Felsefe Taşı uyarlamasından ikinci fragman yayımlandı. Yeni görüntülerde Hogwarts, Quidditch sahneleri, görünmezlik pelerini ve Profesör Snape ile karşılaşmalar öne çıkıyor.
HBO’nun hazırladığı yeni Harry Potter dizisinden ikinci resmi fragman yayımlandı.
Başrolde Harry Potter’ı canlandıran Dominic McLaughlin’in yer aldığı fragman, serinin ilk sezonunda Hogwarts’taki yaşamı ve Harry, Ron ile Hermione’nin okulun ilk yılında karşılaşacağı zorlukları daha ayrıntılı biçimde gösteriyor.
Yeni görüntülerde kitaplardan tanıdık birçok sahne yer alıyor. Harry’nin görünmezlik pelerinini kullanması, Quidditch oynaması ve Profesör Severus Snape ile karşı karşıya gelmesi fragmanın dikkat çeken bölümleri arasında.
Harry Potter rolündeki Dominic McLaughlin’e, Ron Weasley rolünde Alastair Stout, Hermione Granger rolünde ise Arabella Stanton eşlik ediyor. Üç genç oyuncu, İngiltere’de 9-11 yaş arasındaki çocuk oyuncular arasında gerçekleştirilen uzun bir seçme sürecinin ardından belirlendi.
Dizinin yetişkin oyuncu kadrosunda ise Paapa Essiedu, Severus Snape, Janet McTeer, Minerva McGonagall, Nick Frost, Rubeus Hagrid ve John Lithgow, Albus Dumbledore olarak yer alıyor.
Luke Thallon Quirinus Quirrell’ı, Paul Whitehouse Argus Filch’i, Lox Pratt Draco Malfoy’u, Johnny Flynn Lucius Malfoy’u, Bel Powley Petunia Dursley’i, Daniel Rigby Vernon Dursley’i, Katherine Parkinson ise Molly Weasley’i canlandıracak.
Dizinin yüksek bütçeli çekimleri geçen yıl İngiltere’nin Hertfordshire bölgesinde başladı. Yapımın başında, Succession dizisinden tanınan senarist Francesca Gardiner ile yönetmen Mark Mylod bulunuyor.
Dizinin ikinci sezonunda Gilderoy Lockhart rolü için daha önce açıklanan Nicholas Hoult projeden çekilirken, rolün Game of Thrones yıldızı Kit Harington’a verildiği duyuruldu.
Harry Potter’ın yazarı J.K. Rowling de dizide yönetici yapımcı olarak danışmanlık görevini sürdürüyor.
Yeni Harry Potter dizisinin ilk sezonunun Noel döneminde yayımlanması planlanıyor. HBO, serideki her kitabı ayrı sezonlarda ekrana uyarlamayı hedefliyor.