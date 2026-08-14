Harry Potter dizisinin ikinci sezonu şekilleniyor. Gilderoy Lockhart için ünlü isimle anlaşıldı

"Harry Potter ve Sırlar Odası"nda yer alan Gilderoy Lockhart karakterini oynayacak isim ise belli oldu. "X-Men", "Superman" ve "Mad Max: Fury Road" gibi fantastik yapımlarla tanınan Nicholas Hoult kadroya dahil oldu.

2002 yapımı "Harry Potter ve Sırlar Odası" filminde Kenneth Branagh'ın canlandırdığı Gilderoy Lockhart karakteri, Harry Potter'ın Hogwarts'taki ikinci yılında karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeni olarak görev yapıyor.