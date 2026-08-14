Harry Potter dizisinin ikinci sezonu şekilleniyor. Gilderoy Lockhart için ünlü isimle anlaşıldı
14.08.2026 10:53
Merakla beklenen Harry Potter dizisi için geri sayım sürüyor. İkinci sezon hazırlıkları süren dizide Gilderoy Lockhart rolünü oynayacak isim belli oldu.
Yazar J. K. Rowling'in romanlarından sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi genişliyor. Orijinal kitaplara sadık kalınarak hazırlanan HBO imzalı Harry Potter dizisi heyecanla bekleniyor.
Başrolleri Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) ve Arabella Stanton'ın (Hermione Granger) paylaştığı dizi, birinci sezonuyla 25 Aralık'ta izleyici ile buluşacak.
Sekiz bölümden oluşacak ilk sezonu, serinin ilk kitabı Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabından uyarlanan dizinin kadrosunda; John Lithgow, Nick Frost, Paapa Essiedu, Janet McTeer, Paul Whitehouse, Lox Pratt, Katherine Parkinson, Warwick Davis ve Luke Thallon gibi isimler de yer alıyor.
İKİNCİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Francesca Gardiner dizinin senaryosunu kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Mark Mylod'un oturduğu dizinin ikinci sezon hazırlıkları da şimdiden başladı.
İkinci sezon çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlaması beklenen Harry Potter dizisinin yeni sezonu, serinin ikinci kitabı "Harry Potter ve Sırlar Odası"ndan uyarlanacak.
NICHOLAS HOULT KADRODA
"Harry Potter ve Sırlar Odası"nda yer alan Gilderoy Lockhart karakterini oynayacak isim ise belli oldu. "X-Men", "Superman" ve "Mad Max: Fury Road" gibi fantastik yapımlarla tanınan Nicholas Hoult kadroya dahil oldu.
2002 yapımı "Harry Potter ve Sırlar Odası" filminde Kenneth Branagh'ın canlandırdığı Gilderoy Lockhart karakteri, Harry Potter'ın Hogwarts'taki ikinci yılında karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeni olarak görev yapıyor.