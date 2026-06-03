Komedyen Hasan Can Kaya evleniyor. Nikâh ayrıntıları belli oldu
03.06.2026 08:51
Son Güncelleme: 03.06.2026 09:28
Komedyen Hasan Can Kaya evleniyor. Birkaç ay önce reklamcı Duygu Karabaş ile nişanlanan Kaya'nın nikâh ayrıntılar ortaya çıktı.
"Konuşanlar" programıyla tanınan Hasan Can Kaya, bir süredir aşk yaşadığı reklamcı Duygu Karabaş geçtiğimiz nisan ayında nişanlandı.
Ünlü çift, İstanbul'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlilik için ilk adımı attı. Sınırlı katılımla düzenlenen nişan töreninde geleneksel kız isteme törenine de yer verildi.
Mutluluk pozları sosyal medyada paylaşılan Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş'ın nikâhına dair detaylar belli oldu.
Hürriyet'in haberine göre, kısa bir süre önce dil eğitimi için Amerika'ya giden Hasan Can Kaya burada dünyaevine girecek.
Ünlü çiftin yarın New York'taki Türkevi'nde nikah defterine imza atacağı iddia edildi.
"FRANK SINATRA İLE AYNI YERDE EVLENME TEKLİF ETTİM"
Öte yandan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ilişkisinden bahseden Kaya, nasıl evlilik teklifi yaptığını da anlatmıştı.
Duygu Karabaş'ın gösterişi sevmediğini söyleyen Kaya, evlilik teklifini The Beverly Hills Hotel'de yaptığını şu sözlerle anlatmıştı:
"Frank Sinatra burada evlenme teklif etmiş dediler, ben de edeyim dedim. Zaten evlenmeye karar vermiştim, sürpriz falan sevmediğim için ansızın otelde kahvaltı ederken ettim."
DUYGU KARABAŞ KİMDİR?
Duygu Karabaş, dijital sanat ve özellikle portre çalışmalarıyla öne çıkan bir ressam olarak biliniyor. Üzerinde çalıştığı eserlerini "Duygusuz Portreler" adlı platform üzerinden sanatseverlerle buluşturan Karabaş, görsel sanatlara yönelik özgün tasarımlarıyla sanat dünyasında dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.