Hasret bitiyor. Sevdiğim Sensin 2. sezonuyla dönüyor
27.08.2026 09:50
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı, ilk sezonuyla reyting rekorları kıran Sevdiğim Sensin’in merakla beklenen yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.
İkinci sezonuyla çok yakında ekranlara dönecek Sevdiğim Sensin'den ilk tanıtım yayınladı. Heyecanı zirveye taşıyan tanıtım, yeni sezona dair ipuçları sunuyor.
Tanıtımda, Erkan ve Dicle’nin birbirine kavuştuğu ve geleceğe umutla baktığı romantik anlar öne çıkıyor.
İki sevdalının bir daha ayrılmamak üzere söz verdiği büyüleyici sahnelere, Dicle’nin tutuklanması gölge düşürüyor.
Elleri kelepçeli ve gözleri yaşlı Dicle’yi gören Erkan’ın yaşadığı büyük şaşkınlık, yeni sezona dair merakı iyice artırıyor.
Ay Yapım imzalı, hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği Sevdiğim Sensin, yeni sezonda da izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor