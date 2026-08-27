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Hasret bitiyor. Sevdiğim Sensin 2. sezonuyla dönüyor

27.08.2026 09:50

NTV - Haber Merkezi

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Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı, ilk sezonuyla reyting rekorları kıran Sevdiğim Sensin’in merakla beklenen yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.

Hasret bitiyor. Sevdiğim Sensin 2. sezonuyla dönüyor
Özel Kurum

İkinci sezonuyla çok yakında ekranlara dönecek Sevdiğim Sensin'den ilk tanıtım yayınladı. Heyecanı zirveye taşıyan tanıtım, yeni sezona dair ipuçları sunuyor. 

Hasret bitiyor. Sevdiğim Sensin 2. sezonuyla dönüyor 1
Özel Kurum

Tanıtımda, Erkan ve Dicle’nin birbirine kavuştuğu ve geleceğe umutla baktığı romantik anlar öne çıkıyor.

Hasret bitiyor. Sevdiğim Sensin 2. sezonuyla dönüyor 2
Özel Kurum

İki sevdalının bir daha ayrılmamak üzere söz verdiği büyüleyici sahnelere, Dicle’nin tutuklanması gölge düşürüyor.

Hasret bitiyor. Sevdiğim Sensin 2. sezonuyla dönüyor 3
Özel Kurum

Elleri kelepçeli ve gözleri yaşlı Dicle’yi gören Erkan’ın yaşadığı büyük şaşkınlık, yeni sezona dair merakı iyice artırıyor.

Hasret bitiyor. Sevdiğim Sensin 2. sezonuyla dönüyor 4
Özel Kurum

Ay Yapım imzalı, hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği Sevdiğim Sensin, yeni sezonda da izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor