Hasret bitti. Seneler sonra sahnelere dönen ünlüler
12.05.2026 13:00
Şebnem Ferah'ın seneler sonra vereceği konserlerin yoğun ilgi görmesi sonrası uzun süren sessizliklerini yeni projelerle bozan ünlü isimler merak konusu oldu.
Bir döneme damga vuran, her hareketleri günlerce konuşulan ünlü isimler, uzun süren sessizliklerini birbirinden iddialı projelerle bozdu. Kimi sahneye kimi de pistlere geri dönen sanat dünyasının usta isimleri heyecanlandıran kararlarıyla adlarından söz ettirdi.
ŞEBNEM FERAH
Pandemi döneminden beri konser vermeyen ve albüm yayınlamayan Şebnem Ferah, 6 yıllık aranın ardından hayranlarıyla buluşacak. Son olarak 2019 konser veren ve hayranlarının “geri dön" çağrılarına dayanamayan ünlü şarkıcı, 3 Haziran 2026 tarihinde bir konser serisine başlayacağını duyurdu.
Heyecanını "Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere" sözleriyle paylaşan Ferah, 3-27 Haziran'da İstanbul'da Küçükçiftlik Park'ta, 13-21 Haziran'da ise İzmir'de İzmir Arena'da konser verecek.
"Ben Şarkımı Söylerken", “Sil Baştan”, “Mayın Tarlası”, “Deli Kızım Uyan”, “Yağmurlar” gibi şarkılarıyla tanınan Türk rock müziğinin güçlü sesinin yıllar sonraki konserlerinin biletleri dakikalar içinde tükendi.
TARKAN
Geçtiğimiz aylarda 7 yıllık bir aranın ardından İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Megastar Tarkan, 10 günlük konser maratonuyla adından söz ettirdi. Şarkıları, sahnedeki enerjisi ve performansı, zaman zaman da sürpriz konukları ile hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Tarkan'ın konserleri sosyal medyada da çok konuşuldu.
Konser serisi sonrası sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tarkan, hayranlarına “Biraz boşluğa düşmüş gibiyim. Konserler o kadar müthişti ki! Hâlâ etkisi ve etkiniz altındayım. Yarattığımız o muazzam enerji inanılmazdı. Unutamıyorum, şimdiden özledim sizi” diye seslenmişti.
HALİT ERGENÇ
Son olarak Kral Kaybederse'de başrol oynayan Halit Ergenç, dizinin finali sonrası uzun bir aradan sonra tiyatro sahnesine döndü. Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü eseri "Satıcının Ölümü" adlı oyunda başrol oynayan Halit Ergenç, performansıyla adından söz ettiriyor.
PERRAN KUTMAN
Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden "Gırgıriye" aynı adla Müjdat Gezen imzasıyla müzikal olarak tiyatro sahnesine uyarlandı. Filmde Güllü’nün annesi Sabahat karakterine müzikalde de hayat veren Perran Kutman, 12 sene sonra sahnelere döndü. 76 yaşındaki usta oyuncu, Gırgıriye Müzikali'nde hayranlarıyla buluşuyor.
ASENA
Bir döneme damga vuran oryantal Asena, sekiz sene sonra sahnelere döndü. Yıllar sonra ilk sahneye çıktığı gece büyük bir heyecan yaşayan Asena, ilk kez sahneye çıkıyormuş gibi hissettiğini söyledi.
Asena, 2017 yılında dünyaevine girdiği Hasan Dere ile evliliğini sessiz sedasız bir şekilde sonlandırdı. Ünlü isim, boşanma sonrası da sahnelere geri döndü.