Hasret bitti. Seneler sonra sahnelere dönen ünlüler

Geçtiğimiz aylarda 7 yıllık bir aranın ardından İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Megastar Tarkan , 10 günlük konser maratonuyla adından söz ettirdi. Şarkıları, sahnedeki enerjisi ve performansı, zaman zaman da sürpriz konukları ile hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Tarkan'ın konserleri sosyal medyada da çok konuşuldu.

Konser serisi sonrası sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tarkan , hayranlarına “Biraz boşluğa düşmüş gibiyim. Konserler o kadar müthişti ki! Hâlâ etkisi ve etkiniz altındayım. Yarattığımız o muazzam enerji inanılmazdı. Unutamıyorum, şimdiden özledim sizi” diye seslenmişti.