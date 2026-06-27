Hastalıklar, ani ölümler... 2026 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler
27.06.2026 13:11
2026 yılında birçok ünlü isim aramızdan ayrıldı. Son olarak Kadir İnanır'ın vefatıyla tüm Türkiye yasa boğulurken, sonsuzluğa uğurlanan ünlüler akıllara geldi.
2026 yılının ilk günlerinden bu yana sanat camiasından gelen vefat haberleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Kendi alanlarında iz bırakan birçok ünlü isim hayatını kaybetti. İşte bu yıl yitirdiğimiz birbirinden değerli isimler...
KADİR İNANIR
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. İleri evre akciğer kanseri ile mücadele eden Kadir İnanır, 13 Mayıs 2026 tarihinde hastaneye kaldırıldı ve 26 Haziran 2026 tarihinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05’te hayatını kaybetti.
ECE İRTEM
"Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği “Işıl” karakteriyle yıldızı parlayan Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti. 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde vefat eden ünlü oyuncu, ani ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Ece İrtem, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı.
REHA MUHTAR
Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren ve 28 Mayıs'ta Bodrum'da kalp yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, 3 Haziran'da hayatını kaybetti. 66 yaşında vefat eden ünlü isim, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
FERDİ ATUNER
Birçok dizi ve filmde de rol alan Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Ferdi Atuner, 82 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Atuner, 22 Nisan'da aramızdan ayrıldı.
RIZA TAMER
2000'li yılların başında katıldığı Popstar yarışmasıyla adını duyuran ve son dönemde sokakta şarkı söylerken çekilen videolarıyla fenomen haline gelen Rıza Tamer, “Benden Sonra” şarkısıyla şöhreti yakalamıştı.
Birçok farklı yerde sahne alan, şarkısı dillere pelesenk olan 43 yaşındaki Rıza Tamer, 17 Nisan'da hayatını kaybetti.
RAMAZAN TETİK
Eşref Rüya dizisi oyuncusu Ramazan Tetik, 1 Nisan 2026 tarihinde akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 31 yaşındaki genç oyuncunun kalp krizi nedeniyle gelen ani ölümü sevenlerini üzmüştü.
İLBER ORTAYLI
Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart 2026'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 78 yaşındaki Ortaylı, İstanbul'dan son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü tarihçi ve yazar, Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi.
EROL KÖSE
Türk müzik sektörüne yön veren isimlerden biri olan yapımcı Erol Köse, 61 yaşında hayatını kaybetti. Sarıyer Maslak'ta bir sitede yaşayan Köse, 23 Mart 2026 tarihinde 16'ncı kattan düşerek vefat etti.
İBRAHİM YILDIZ
İstanbul'da geçen yıl ağustos ayında devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız, 6 ay süren yaşam savaşını kaybetti. 27 yaşındaki oyuncu, 27 Şubat 2026 tarihinde vefat etti.
ALİ TUTAL
“Güneşi Gördüm” "Geniş Aile" "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın"ın aralarında olduğu birçok yapımda rol alan usta oyuncu Ali Tutal, 22 Şubat'ta hayatını kaybetti.
KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN
"Poyraz Karayel" dizisiyle tanınan Kanbolat Görkem Arslan da 11 Şubat 2026'da vefat etti.
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 45 yaşındaki ünlü ismin kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenilmişti.
NECDET KÖKEŞ
Battal Gazi serisinde canlandırdığı “Zıpzıp” karakteriyle tanınan ve uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam'ın emektar ismi Necdet Kökeş, 2 Şubat 2026'da 82 yaşında hayatını kaybetti.
FATİH ÜREK
15 Ekim 2025 tarihinde evinde kalp krizi geçiren ve ilk müdahale sırasında 20 dakika boyunca kalbi duran Fatih Ürek, hayata döndürülmüş ve hastaneye kaldırılmıştı.
Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak'ta hayatını kaybetti. 59 yaşında vefat eden ünlü isim, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.
Vefatı sonrası mirasıyla ilgili tartışmalarla gündeme gelen Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kardeşler arasında bir problem olmadığını söyleyen Selvi Ürek, “Evet takıları vardı. Bir kısmı satıldı, bir kısmı hatıra olarak alındı. Gözlüğü, bir iki çantası vs. isteyen kardeşler aldı ama kalanları satıp eğitime bağışlayacağız. Daha bir sürü ayakkabısı, kıyafeti var. Hepsini satıp eğitim biraz da hayvanlara bağışlayacağız. Kesin olarak” dedi.
Fatih Ürek'in geride bıraktığı vergi ve banka borçlarının olduğunu söyleyen Selvi Ürek, "Çok şükür ki borçlarının büyük bir kısmını kendi öz kaynakları ödedi" dedi.
Ürek tüm resmi işlemler tamamlandıktan sonra kalan mal varlığının dört yasal mirasçı arasında eşit şekilde paylaşılacağını ifade etti.
HALDUN DORMEN
Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, 21 Ocak'ta hayatını kaybetti. Enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 97 yaşında usta oyuncu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.