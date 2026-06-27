Hastalıklar, ani ölümler... 2026 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler

15 Ekim 2025 tarihinde evinde kalp krizi geçiren ve ilk müdahale sırasında 20 dakika boyunca kalbi duran Fatih Ürek, hayata döndürülmüş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek , 30 Ocak'ta hayatını kaybetti. 59 yaşında vefat eden ünlü isim, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Vefatı sonrası mirasıyla ilgili tartışmalarla gündeme gelen Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kardeşler arasında bir problem olmadığını söyleyen Selvi Ürek, “Evet takıları vardı. Bir kısmı satıldı, bir kısmı hatıra olarak alındı. Gözlüğü, bir iki çantası vs. isteyen kardeşler aldı ama kalanları satıp eğitime bağışlayacağız. Daha bir sürü ayakkabısı, kıyafeti var. Hepsini satıp eğitim biraz da hayvanlara bağışlayacağız. Kesin olarak” dedi.

Fatih Ürek'in geride bıraktığı vergi ve banka borçlarının olduğunu söyleyen Selvi Ürek, "Çok şükür ki borçlarının büyük bir kısmını kendi öz kaynakları ödedi" dedi.

Ürek tüm resmi işlemler tamamlandıktan sonra kalan mal varlığının dört yasal mirasçı arasında eşit şekilde paylaşılacağını ifade etti.