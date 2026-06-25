Hatay'ın 6 lezzeti daha tescillendi. Türkiye üçüncüsü oldu
25.06.2026 09:56
Hatay'da yöreye özgü 6 lezzetin tescillenmesiyle coğrafi işaretli ürün sayısı 70'e yükseldi. Böylece Hatay, coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye'de üçüncü sıraya yükseldi.
Gastronomi şehri Hatay'da ölgeye özgü Hatay Arap kebabı, müşebbek tatlısı, Antakya kerebici, zahterli kahkesi, adesiye yemeği ve keşşir dolması Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenerek coğrafi işaret aldı.
TÜRKİYE GENELİNDE ÜÇÜNCÜ SIRADA
5 Şubat 2023'te 25 olan yöreye özgü tescilli ürün sayısı ise valiliğin çalışmalarıyla 70'e çıkarıldı. Böylece Hatay, Hatay, coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye genelinde üçüncü sıraya yükseldi.
Tescillenen coğrafi işaretli lezzetler, Antakya ilçesi Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı.
"HATAY'IN MUTFAĞI DERİN VE ZENGİNDİR"
Etkinlikte konuşan Vali Mustafa Masatlı, hedeflerinin tescilli ürün sayısını 120'e çıkarmak olduğunu ifade ederek “Kültürümüzün de bu manada yeniden ihya edilmesi ve kendi değerlerimizin de kayıt altına alınması gerekiyordu. 2023'te 25 tescilli coğrafi işarete sahip ürünümüz vardı ve biz Türkiye'de 25'inciydik” dedi.
Yapılan çalışmalar sonrası 6 yeni coğrafi işaretle birlikte coğrafi işaretli ürün sayımızı 70'e çıkartmış durumda olduklarını belirten Masatlı, “Şu an Türkiye üçüncüsüyüz. Hatay'ın mutfağı derindir ve zengindir” ifadelerini kullandı.
50 yeni coğrafi işaretli ürün için de başvuru sürecinin sürdüğünü belirten Masatlı, “Bu ürünler de kayıt altına alındığında 120 coğrafi işaretli ürün sayımızla beraber bizler Türkiye birincisi olacağız” şeklinde konuştu.
Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, “Hatay'ımızın, Antakya'mızın aslında sayısı çok daha fazla ürünü var. Bugün bunlardan 6 tanesini daha tescillemiş oluyoruz. Bir dünya markası haline getiriyoruz” dedi.
Yöreye ait tescilli lezzet sayısının 70'e ulaştığını belirten Yapar, bu lezzetleri tüm Türkiye'nin hatta bütün dünyadan insanların tatmasını istediklerini belirtti.
Bu gastronomi ürünlerinin çok çeşitli bir kültürün ürününün ve kültürün çeşitliliği neticesinde ortaya çıktığını ifade eden Yapar, “Antakya sadece gastronomide değil, yeniden inşa ve yeniden ihya oluyor” ifadelerini kullandı.