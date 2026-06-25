Hatay'ın 6 lezzeti daha tescillendi. Türkiye üçüncüsü oldu

Etkinlikte konuşan Vali Mustafa Masatlı, hedeflerinin tescilli ürün sayısını 120'e çıkarmak olduğunu ifade ederek “Kültürümüzün de bu manada yeniden ihya edilmesi ve kendi değerlerimizin de kayıt altına alınması gerekiyordu. 2023'te 25 tescilli coğrafi işarete sahip ürünümüz vardı ve biz Türkiye'de 25'inciydik” dedi.

Yapılan çalışmalar sonrası 6 yeni coğrafi işaretle birlikte coğrafi işaretli ürün sayımızı 70'e çıkartmış durumda olduklarını belirten Masatlı, “Şu an Türkiye üçüncüsüyüz. Hatay'ın mutfağı derindir ve zengindir” ifadelerini kullandı.

50 yeni coğrafi işaretli ürün için de başvuru sürecinin sürdüğünü belirten Masatlı, “Bu ürünler de kayıt altına alındığında 120 coğrafi işaretli ürün sayımızla beraber bizler Türkiye birincisi olacağız” şeklinde konuştu.