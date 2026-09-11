Havran siyah incirinin 8 bin yıllık kalıntıları bulundu

Kazı Başkanı Prof. Dr. Derya Yalçıklı, AA muhabirine, mağaranın uzun yıllar boyunca kullanıldığını söyledi.

Mağaranın giriş bölümünün hem depolama hem de ritüel amacıyla kullanıldığını belirten Yalçıklı, "Daha çok Erken Tunç Çağı'nda başlıyor ve Geç Tunç Çağı'nın ortalarına kadar sürüyor. Yani tarih olarak milattan önce 3000 ortalarına kadarki bir süreci içeriyor. Daha sonraki bulgularımızda Bizans döneminde de kısa kullanışlarının olduğunu saptıyoruz." dedi.

Yalçıklı, mağaranın asıl olarak milattan önce 6700'lü yıllardan sonra kullanıldığını bildirdi.

Mağaradaki çalışmalarda beklediklerinden daha güzel tabakalara ulaştıklarını ifade eden Yalçıklı, şöyle konuştu:

"Yaşam birimleri ve tabanları bulduk, yaşam seviyelerini saptayabiliyoruz. Günlük kullandıkları kaplar, öğütme taşları, bahsettiğimiz dönemlerin metalin çok kullanılmadığı hatta olmadığı dönemler olması nedeniyle daha çok kemik, taş ve kesici aletlerden oluşan bir koleksiyon söz konusudur. Balıkesir'in Ege'ye açılan bölgesi için bize bu dönemler hakkında bilmediğimiz birçok bilgiyi aktaran tabakalarda çalışıyoruz.

Bu sene çok ilginç taban düzenlemeleriyle karşılaştık. Mağaralarda böyle taban düzenlemelerini çok bilmiyoruz. Yani bir konutta yapılan taban düzenlemesinin benzerini mağarada seramiğin kullanılmadığı evrelerde yakalamış durumdayız. Bu da tabii hem bölge için hem de Anadolu arkeolojisi için de çok iyi bir sonuç."