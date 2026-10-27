Hayatı buna bağlıydı. 18 yıllık düğüm DNA sonucuyla çözüldü, Hamid Yorulmaz'ın babası bulundu
27.10.2026 13:28
Son Güncelleme: 27.10.2026 13:50
Hayatta kalmak için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın beklediği haber sonunda geldi. Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası Adli Tıp Kurumu'ndan gelen DNA raporuyla bulundu.
Akdeniz Anemisi (Talesemi) hastalığıyla mücadele eden ve kök hücre nakli için biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz'ın merakla beklendiği DNA testi sonucu açıklandı.
Hamid Yorulmaz'ın annesi Nihal Beyit tutuklanmadan önce jandarmadaki sorgusunda Hamid'in babası olduğunu iddia ettiğini bir kişinin adını vermişti. Müge Anlı programda, söz konusu kişiden “Sakallı Hamid” olarak bahsedildiğini ve bu kişinin Hamid’e çok benzediğini ifade etmişti.
Anlı, Hamid'in biyolojik babası olduğu öne sürülen ve "Sakallı Hamid" olarak bilinen kişinin ifadesini paylaşmıştı.
“ÇOCUĞUM OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM”
İzmir dışında yaşadığı belirtilen adamın, "Yıllardır aynı yerde oturuyorum. Beni bulmak isteseydi zaten bulurdu. Alkollü ortamda tanıştık, birkaç kez beraber olduk. Çocuğum olabileceğini düşünmedim." ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.
Evli ve üç kız çocuk babası olduğunu açıklayan "Sakallı Hamid", Hamid'in biyolojik babası çıkması durumunda genç çocuğa tedavisi için kemik iliği vereceğini ifade edip "İnsanlık vazifemiz." demişti.
“HIK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ”
Yürütülen çalışmalar kapsamında DNA örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumunun hazırladığı rapor ise merak edilen soruya yanıt verdi.
Müge Anlı, canlı yayında Nihal Beyit'in adını verdiği “Sakallı Hamid"in Hamid'in biyolojik babası olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Anlı, "Yayına veremiyorum ama bu kadar benzerlik olmaz. Hık demiş burnundan düşmüş" diye konuştu.
“BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN HAMİD'İN İYİ OLMASI, O YİNE BİZİM ÇOCUĞUMUZ”
Hamid'i büyüten ailesi, bu önemli gününde de desteğini sürdürdü. Mehmet Sağbaş, "Bizim için önemli olan Hamid'in iyi olması. O iyi olsun, başka bir şey istemiyoruz." dedi.
Dede Tevfik Bey ise "Hamid yine bizim çocuğumuz" diyerek yaşadıkları müddetçe maddi ve manevi olarak yanında olacaklarını söyledi.
NE OLMUŞTU?
İzmir Torbalı'da yaşayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, Akdeniz Anemisi (Talesemi) hastalığıyla dünyaya geldi. Daha 3 yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından babasına bırakılan Yorulmaz'ı babaannesi ve dedesi büyüttü.
Kendisini büyüten ailesini gerçek ailesi olarak bilen Hamid Yorulmaz'ın küçük yaşta yaşadığı sağlık problemi hayatının en büyük gerçeğini ortaya çıkardı. 13 yaşındayken hastalığı nedeniyle komaya giren Yorulmaz'a ilik nakli için yapılan testler sırasında kan uyuşmazlığına rastlanınca DNA testi de yapıldı. Test sonuçlandığında ise Hamid’in yıllardır babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığı anlaşıldı.
Hamid, ilik nakli olması için 6 ay zamanı kaldığını ifade edip "Her hafta kan alıyorum. Bazen kan bulamadığım zamanlar oluyor. İlik nakli olmam gerekiyor. Babamı bulmam lazım. 19 yaşından sonra iyileşme ihtimalim azalıyor." ifadelerini kullanmıştı.