Hayatı buna bağlıydı. 18 yıllık düğüm DNA sonucuyla çözüldü, Hamid Yorulmaz'ın babası bulundu

Akdeniz Anemisi (Talesemi) hastalığıyla mücadele eden ve kök hücre nakli için biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz'ın merakla beklendiği DNA testi sonucu açıklandı.

Hamid Yorulmaz'ın annesi Nihal Beyit tutuklanmadan önce jandarmadaki sorgusunda Hamid'in babası olduğunu iddia ettiğini bir kişinin adını vermişti. Müge Anlı programda, söz konusu kişiden “Sakallı Hamid” olarak bahsedildiğini ve bu kişinin Hamid’e çok benzediğini ifade etmişti.

Anlı, Hamid'in biyolojik babası olduğu öne sürülen ve "Sakallı Hamid" olarak bilinen kişinin ifadesini paylaşmıştı.

“ÇOCUĞUM OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM”

İzmir dışında yaşadığı belirtilen adamın, "Yıllardır aynı yerde oturuyorum. Beni bulmak isteseydi zaten bulurdu. Alkollü ortamda tanıştık, birkaç kez beraber olduk. Çocuğum olabileceğini düşünmedim." ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

Evli ve üç kız çocuk babası olduğunu açıklayan "Sakallı Hamid", Hamid'in biyolojik babası çıkması durumunda genç çocuğa tedavisi için kemik iliği vereceğini ifade edip "İnsanlık vazifemiz." demişti.