Hayatı DNA testiyle değişti. 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz ilik nakli için gerçek babasını arıyor

İzmir Torbalı'da yaşayan Hamid Yorulmaz, Akdeniz Anemisi (Talesemi) dünyaya geldi. Daha 3 yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından babasına bırakılan Yorulmaz'ı babaannesi ve dedesi büyüttü. Kendisini büyüten ailesini gerçek ailesi olarak bilen Hamid Yorulmaz'ın küçük yaşta yaşadığı sağlık problemi hayatının en büyük gerçeğini ortaya çıkardı.

GERÇEK BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

13 yaşındayken hastalığı sebebiyle komaya giren Yorulmaz'a ilik nakli için yapılan testler sırasında kan uyuşmazlığına rastlanınca DNA testi de yapıldı. Test sonuçlandığında ise Hamid’in yıllardır babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığı anlaşıldı.

Yorulmaz bu süreci “Her şey 14 yaşında ben hasta olduğumda ortaya çıktı. Babamla kan uyuşmazlığımız oldu. DNA testi yaptırdık. Babamın biyolojik babam olmadığını öğrendim” diye anlattı.