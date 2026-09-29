Hayatı DNA testiyle değişti. 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz ilik nakli için gerçek babasını arıyor
29.09.2026 14:10
Doğuştan Akdeniz Anemisi hastası olan Hamid Yorulmaz'ın hikayesi yürek burktu. DNA testi sonrası hayatı altüst olan 18 yaşındaki Hamid, hayata tutunabilmek için hiç tanımadığı babasını arıyor.
İzmir Torbalı'da yaşayan Hamid Yorulmaz, Akdeniz Anemisi (Talesemi) dünyaya geldi. Daha 3 yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından babasına bırakılan Yorulmaz'ı babaannesi ve dedesi büyüttü. Kendisini büyüten ailesini gerçek ailesi olarak bilen Hamid Yorulmaz'ın küçük yaşta yaşadığı sağlık problemi hayatının en büyük gerçeğini ortaya çıkardı.
GERÇEK BÖYLE ORTAYA ÇIKTI
13 yaşındayken hastalığı sebebiyle komaya giren Yorulmaz'a ilik nakli için yapılan testler sırasında kan uyuşmazlığına rastlanınca DNA testi de yapıldı. Test sonuçlandığında ise Hamid’in yıllardır babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığı anlaşıldı.
Yorulmaz bu süreci “Her şey 14 yaşında ben hasta olduğumda ortaya çıktı. Babamla kan uyuşmazlığımız oldu. DNA testi yaptırdık. Babamın biyolojik babam olmadığını öğrendim” diye anlattı.
"İLİK NAKLİ OLMAM GEREK, 6 AY ZAMANIM KALDI"
Gerçek ortaya çıktığında yalnız kaldığını ifade eden Hamid Yorulmaz, “Beni büyüten babaannem ve dedem de beni istemediler. Onların torunu olmadığımı öğrendikleri zaman beni nüfuslarından düşürdüler. Sonra anneme gittim ama beni evde istemeyince atıldım” dedi.
Hayatının hiç tanımadığı biyolojik babasına bağlı olduğunu söyleyen Hamid Yorulmaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hem hikayesini anlattı hem de yaşayabilmek için babasının donör olmasına ihtiyacı olduğunu belirtti.
Düzenli olarak kan almak zorunda kaldığını ve hastalığının ilerlediğini anlatan genç, “Her hafta kan alıyorum. Bazen kan bulamadığım zamanlar oluyor. İlik nakli olmam gerekiyor. Babamı bulmam lazım. 19 yaşından sonra iyileşme ihtimalim azalıyor. Tedavi olmak için önümde yaklaşık 6 ay var” ifadelerini kullandı.
"ANNEM BENDEN KAÇIYOR"
Kendisine yeni bir hayat kuran annesinin bu bilgiyi sakladığını da söyleyen Hamid Yorulmaz, “Biyolojik babamı bulmak için annemin ağzından çıkacak iki kelimeye muhtacım. Annem yıllardır benden kaçıyor. Bana ‘Dayınlarla kötü olurum’ diyor” ifadelerini kullandı.
Tek isteğinin babasına ulaşmak olduğunu söyleyen 18 yaşındaki Yorulmaz, “Ben maddi manevi hiçbir şey istemiyorum. Sadece babamın bana kan vermesi, donör olması lazım. Dünya gözüyle onu görmek istiyorum. Biyolojik babamın bana hayat vermesini istiyorum” diyerek çağrıda bulundu.