Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüne dair ilk ayrıntılar

Kariyeri boyunca birçok projede rol alan Hayden Panettiere, geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybetti. Acı haberi 36 yaşındaki oyuncunun temsilcisi doğruladı.

Hayden Panettiere'in babası babası Skip Panettiere yaptığı açıklamada, "Sevgili Hayden'ımızın trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. O, inanılmaz bir ışık ve doğanın bir gücüydü; onu tanıyan herkese ve onu ekranda izleyen milyonlara ölçülemez bir sevgi ve neşe getirdi" dedi.

Acılı baba, bu akıl almaz kaybı atlatmak için zamana ihtiyacı olduklarını söylerken, mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi.