Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüne dair ilk ayrıntılar
18.08.2026 16:42
Son Güncelleme: 18.08.2026 16:53
Heroes, Nashville gibi yapımlarla tanınan ve 36 yaşında vefat eden oyuncu Hayden Panettiere'in ölümüne dair ilk ayrıntılar ortaya çıktı.
Kariyeri boyunca birçok projede rol alan Hayden Panettiere, geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybetti. Acı haberi 36 yaşındaki oyuncunun temsilcisi doğruladı.
Hayden Panettiere'in babası babası Skip Panettiere yaptığı açıklamada, "Sevgili Hayden'ımızın trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. O, inanılmaz bir ışık ve doğanın bir gücüydü; onu tanıyan herkese ve onu ekranda izleyen milyonlara ölçülemez bir sevgi ve neşe getirdi" dedi.
Acılı baba, bu akıl almaz kaybı atlatmak için zamana ihtiyacı olduklarını söylerken, mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi.
Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko ile ilişkisinden 11 yaşında bir kızı olan oyuncunun ölümüyle ilgili sır perdesi aralanmaya başladı.
Greenville İlçe Adli Tıp Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; olay yerine gelen ekiplerin kalbi duran bir kadına müdahale ettiği ve tüm çabalara rağmen kişinin vefat ettiği öğrenildi.
Yapılan otopsi sonucunda ölüme katkıda bulunabilecek herhangi bir travma izine rastlanmadığı ve ölüm sebebi, şeklinin ortaya çıkması için daha fazla soruşturma ve ek çalışmaların tamamlanmasının beklendiği açıklandı.
Ayrıca Panettiere'e yapılan acil müdahale sırasındaki telsiz kayıtları da yayınlandı. Kayıtlarda ekiplerin, kalbi duran bir kadına, aşırı doz müdahalesi yapıldığı duyulması ABD basınına yansıdı.
Kesin ölüm sebebi henüz belli olmayan oyuncu, 37 yaşına girmesine günler kala hayata veda etti.
KARİYERİ ÇOCUK YAŞTA BAŞLADI
Henüz bir yaşına gelmeden reklam filminde rol alan Hayden Panettiere, “One Life to Live” adlı diziyle oyunculuğa başlarken daha 4 yaşındaydı.
Çocuk yaşta başladığı oyunculuğa uzun yılldır devam eden Hayden Panettiere, Heroes dizisinde canlandırdığı Claire Bennet ve Nashville adlı dizideki Juliette Barnes rolüyle hafızalara kazındı.
Oyuncu, "Remember the Titans", "Raising Helen", "Ice Princess", “I Love You, Beth Cooper” ve "Scream" serisi gibi yapımlarda da rol aldı. Mayıs 2026'da yayınlanan "This Is Me: A Reckoning" adlı anı kitabında çocuk yaşta şöhret olmanın zorlukları, geçirdiği depresyon ve bağımlılık süreçlerine dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.
Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko ile ilişkisinden Kaya adında 11 yaşında bir kızı bulunuyor.
Öte yandan Panettiere’in kendisi gibi oyuncu kardeşi Jansen Panettiere de 2023 yılında, henüz 28 yaşındayken kalp büyümesi ve aort kapağı komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetmişti.