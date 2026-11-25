Çocuk yıldız olarak başladığı kariyerinde hem televizyon hem sinema alanında birçok projede rol alan Hayden Panettiere, 36 yaşında 16 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir evde hareketsiz olarak bulunan ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan oyuncu, ölümünde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtilmişti.

36 yaşındaki Panettiere'nin ölüm sebebi resmi kayıtlara kaza olarak geçerken, oyuncunun vefatının farklı maddelerin birleşen etkilerinden kaynaklandığı belirtildi.