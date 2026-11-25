Hayden Panettiere'den geriye 316 milyon TL'lik mirası kaldı
25.11.2026 10:35
Heroes, Nashville gibi yapımlarla tanınan Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetmişti. Bir kızı olan oyuncunun vefatından aylar sonra mal varlığı ortaya çıktı.
Çocuk yıldız olarak başladığı kariyerinde hem televizyon hem sinema alanında birçok projede rol alan Hayden Panettiere, 36 yaşında 16 Ağustos'ta hayatını kaybetti.
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir evde hareketsiz olarak bulunan ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan oyuncu, ölümünde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtilmişti.
36 yaşındaki Panettiere'nin ölüm sebebi resmi kayıtlara kaza olarak geçerken, oyuncunun vefatının farklı maddelerin birleşen etkilerinden kaynaklandığı belirtildi.
Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko ile ilişkisinden Kaya adında bir kızı bulunan Hayden Panettiere'nin mal varlığı vefatından aylar sonra ortaya çıktı.
Kızının annesinin vefatı sonrası yasal işlemleri başlatan Wladimir Klitschko, mahkemeden oyuncunun servetini yönetmek üzere Melissa Moskal Bencivenga'nın mali danışman olarak atanmasını istedi.
VASİYETNAME BIRAKMADI
TMZ'nin elde ettiği belgelerde Hayden Panettiere'nin herhangi bir vasiyetname bırakmadığı yer aldı.
Yaklaşık 5,2 milyon dolar değerinde kişisel mal varlığı ve 1 milyon dolar üzerinde değere sahip gayrimenkulü olduğu öğrenilen oyuncunun toplam mirasının 6,2 milyon dolar (yaklaşık 316 milyon TL) olduğu ortaya çıktı.
OYUNCULUĞA BAŞLADIĞINDA 4 YAŞINDAYDI
Henüz bir yaşına gelmeden reklam filminde rol alan Hayden Panettiere, “One Life to Live” adlı diziyle oyunculuğa başlarken daha 4 yaşındaydı.
Çocuk yaşta başladığı oyunculuğa uzun yılldır devam eden Hayden Panettiere, Heroes dizisinde canlandırdığı Claire Bennet ve Nashville adlı dizideki Juliette Barnes rolüyle hafızalara kazındı.
Oyuncu, "Remember the Titans", "Raising Helen", "Ice Princess", “I Love You, Beth Cooper” ve "Scream" serisi gibi yapımlarda da rol aldı.
Mayıs 2026'da yayınlanan "This Is Me: A Reckoning" adlı anı kitabında çocuk yaşta şöhret olmanın zorlukları, geçirdiği depresyon ve bağımlılık süreçlerine dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.
Öte yandan Panettiere’in kendisi gibi oyuncu kardeşi Jansen Panettiere de 2023 yılında, henüz 28 yaşındayken kalp büyümesi ve aort kapağı komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetmişti.