Hazal Filiz Küçükköse hayatının dönüm noktasını anlattı: "Ertesi gün sete çağırdılar"
14.05.2026 10:17
Bir süredir ekranlardan uzak olan Hazal Filiz Küçükköse, ailesi ve kariyeriyle ilgili bilinmeyenlerini anlattı. Ünlü isim, ilk projesine nasıl seçildiğinden bahsetti.
Daha önce Deniz Yıldızı”, “Günahkar”, “Zemheri”, “Bir Peri Masalı”, “Üvey Anne” gibi yapımlarda rol alan ve “Kara Sevda” ile yıldızı parlayan Hazal Filiz Küçükköse, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü isim, yeni bir proje hazırlığında olduğunu müjdeledi. 38 yaşındaki Küçükköse, "İlk defa farklı bir karakteri oynayacağım. Yetenekleri olan bir kız bu da beni geliştirecek gibi geliyor” dedi.
"İKİZ OLMAK ÇOK NADİDE BİR HİS"
Deniz adında tek yumurta ikizi olduğunu söyleyen Hazal Filiz Küçükköse, “İkiz olmak çok nadide bir his. İkizi olmayanın anlayabileceği bir duygu olduğunu düşünmüyorum. Hayata farkında olmadan 1-0 önde başlıyorsunuz. Arkadaşlarına kendini kabul ettirmek gibi bir derdin olmuyor. Onun verdiği rahatlıkla herkesle daha rahat iletişim kuruyorsun dedi.
Aralarının çok iyi olduğunu söyleyen ünlü isim, “Küçük yaşlarda bile kavga etmiyorduk. Farkındalığın arttıkça sana daha yakın hissi seçiyorsun. Bir takım oluyorsun çünkü bunun üzerine neye yatkınsan o doğrultuda bir taraf daha kolayı bir taraf daha zoru seçiyor. Bu da tüm hayatına yansıyor” şeklinde konuştu.
Kendisinden 7 ve 8 yaş büyük iki ağabeyi de olduğunu söyleyen Küçükköse, “Kıskançlık hissi yaşamadık hiç, çünkü annem ağabeylerime ‘Deniz senin, Hazal senin kızın’ diye sorumluluk vermiş. O sebeple ağabeyim benim için idoldür. Hala ben onun kızıyım" ifadelerini kullandı.
İkiz kardeşiyle hayatlarında farklı yollar çizdiklerini söyleyen ünlü isim, “İkizim bana göre çok daha rahattı. Ben ona göre daha azimli ve hırslıydım. Bu da kariyerimizi şekillendirdi. Onun bizim sektörle ilgisi yok, Ankara’da yaşıyor. İki çocuğu var güzel bir kariyeri var. Sık sık da görüşüyoruz” dedi.
"ÜNİVERSİTE YILLARINA KADAR FİLİZ İSMİNİ KULLANIYORDUM"
Ailede herkesin çift ismi olduğunu söyleyen ünlü isim, ikiziyle adlarının hikayesini “Annem isimlerimizi Hazal ve Gizem istiyormuş, doğumda büyükbabam bu isimleri istemediğini söyleyince hemşire de “Ben de Filiz ile Deniz ekliyorum siz istediğiniz gibi kullanın” demiş" diye anlattı.
Üniversite yıllarına kadar Filiz ismini kullandığını ve bu ismin kendisine çok zayıf ve kırılgan hissettirdiğini söyleyen ünlü isim, “Sonrasında Hazal adını kullanmaya başladım. Oyunculuk alanım da oradan açıldı, daha ne istediğini bilen bir noktaya taşıdı beni bu isim” dedi.
Mersin’de doğduğunu çocukluğunun Tokat Turhal’da geçtiğini ifade eden Küçükköse, babasının Devlet Demir Yolları’nda ticaret müdür müfettişi olduğunu bu yüzden de lojmanda yaşadıklarını belirtti.
“BABAM VE AĞABEYİM KAHRAMANIM”
Babası ve büyük ağabeyi Ahmet’in kahramanı olduğunu ifade eden Hazal Filiz Küçükköse, “Babam çocukken benim gözümde dünyanın en bilgili, muhteşem insanıydı. Çünkü bir yeri yönlendiren adamdı. Her konuyla da çok ilgilidir” dedi.
Annesinin kendini çok geliştirmiş bir kadın olduğunu ifade eden Küçükköse, “Ben çok bağımsız bir karakterim. İstanbul’a gelişim, sektörde tutunurken yaşadıklarım sebebiyle kendi göbeğini kendi kesen bir karakterim. Aramız hep çok iyi, bir karar alırken de konuşuruz ama kararı bana bırakırlar” şeklinde konuştu.
BASKETBOLU NEDEN BIRAKTI?
12 sene boyunca basketbol oynayan Hazal Filiz Küçükköse, “Sporun çoklu düşünmeyi geliştirdiğine inanıyorum. Bunun da oyunculuğa yansıdığını düşünüyorum. Benim için disiplin çok önemli" dedi. Bir dönem basketbolcu olmak istediğinden emin olduğundan bahseden ünlü isim, dizi sakatlandığı için basketbolu bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.
“GÜZELLİK DAHA DEZAVANTAJLI”
İnsanların zaman zaman kendisini mesafeli bulduğunu belirten Küçükköse, “Kendini güzel buluyor musun?” sorusuna “Evet” yanıtını verdi.
Bunu daha dezavantajlı olduğunu söyleyen ünlü isim, “Daha çok eleştiriliyorsun. Bu en büyük önyargı aslında. Senin bir artın olduğu için seni tanımaya değil eleştirmeye odaklanıyorlar. İnsanlar, güzel olduğu için bu noktada fikrinin altını doldurmaya çalışıyorlar” dedi.
"DENİZ YILDIZI DİZİSİYLE HAYATIM DEĞİŞTİ"
Küçükköse, Kırıkkale’de biyoloji okuduğu sırada Hacettepe Üniversitesi'nde tiyatro kulübünde olduğunu ve üçüncü sınıftayken ilk işi olan “Deniz Yıldızı” dizisi için Ankara’ya deneme çekimine gittiğini söyledi. Deneme çekiminden bir gün sonra seçildiğini ve ertesi gün kendisini sete çağırdıklarını anlatan ünlü oyuncu, bunun hayatını değiştirdiğini ifade etti.
Dizinin Ankara Üniversitesi’nde çekildiğini söyleyen ünlü isim, “Geçiş yapmak istedim ama derslerim sayılmayınca tekrar sınava girmeye karar verdim. Daha yüksek puan alınca da Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü’nü kazandım. Hem dizide oynadım hem derslerime girdim” ifadelerini kullandı.
Oyunculuk yolculuğunun hiç kolay olmadığını söyleyen Hazal Filiz Küçükköse, “Üç yıl boyunca Ankara İstanbul arası mekik dokuduğunu, hem İstanbul’dan hem de bu sektöre girmekten çok korkuyordum. O süreç hem üniversite hem oyunculuk hem de gidip gelmek açısından çok meşakkatliydi” dedi.
"Kara Sevda" dizisinde hayat verdiği “Zeynep Soydere” karakterinin hayatında çok önemli bir noktada olduğunu ve özlediğini söyledi. İki yıllık süreçte bu karakteri ilmek ilmek işlediğini ifade eden Küçükköse, “Bu işin ne kadar keyifli olabildiğini gösterdi” dedi.