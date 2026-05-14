Hazal Filiz Küçükköse hayatının dönüm noktasını anlattı: "Ertesi gün sete çağırdılar"

Deniz adında tek yumurta ikizi olduğunu söyleyen Hazal Filiz Küçükköse, “İkiz olmak çok nadide bir his. İkizi olmayanın anlayabileceği bir duygu olduğunu düşünmüyorum. Hayata farkında olmadan 1-0 önde başlıyorsunuz. Arkadaşlarına kendini kabul ettirmek gibi bir derdin olmuyor. Onun verdiği rahatlıkla herkesle daha rahat iletişim kuruyorsun dedi.

Aralarının çok iyi olduğunu söyleyen ünlü isim, “Küçük yaşlarda bile kavga etmiyorduk. Farkındalığın arttıkça sana daha yakın hissi seçiyorsun. Bir takım oluyorsun çünkü bunun üzerine neye yatkınsan o doğrultuda bir taraf daha kolayı bir taraf daha zoru seçiyor. Bu da tüm hayatına yansıyor” şeklinde konuştu.

Kendisinden 7 ve 8 yaş büyük iki ağabeyi de olduğunu söyleyen Küçükköse, “Kıskançlık hissi yaşamadık hiç, çünkü annem ağabeylerime ‘Deniz senin, Hazal senin kızın’ diye sorumluluk vermiş. O sebeple ağabeyim benim için idoldür. Hala ben onun kızıyım" ifadelerini kullandı.