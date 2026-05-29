Haziran ayında iddialı yapımlar vizyona giriyor. Kaçırmamanız gereken 7 film
29.05.2026 09:33
Haziran ayında birçok iddialı film vizyona girecek. Uzun süredir beklenen devam filmlerinden modern uyarlamalara kadar pek çok proje izleyiciyle buluşacak.
Haziran 2026'da animasyon efsanesinden, kült parodilere, bilim kurgudan, fantastik kahramanlara önümüzdeki günlerde sinema salonlarına damga vuracak yapımlar heyecanla bekleniyor. İşte Haziran 2026'da vizyona girecek filmler…
İFŞA GÜNÜ
Oscar Ödüllü usta yönetmen Steven Spielberg'ün 2022 yapımı “Fabelmanlar”dan sonraki ilk filmi “İfşa Günü” (Disclosure Day) 10 Haziran'da vizyona girecek. Kadrosunda Emily Blunt, Josh O'Connor, Colman Domingo, Colin Firth, Wyatt Russell ve Eve Hewson'ın rol aldığı filmin senaryosunu David Koepp kaleme aldı.
Bilimkurgu türündeki “İfşa Günü” filmi, yeryüzündeki dünya dışı varlıkları ele alırken, izleyicilere de “Eğer yalnız olmadığımızı öğrenseydiniz, biri bunu size gösterseydi, kanıtlasaydı… korkar mıydınız?” sorusunu yöneltiyor.
KORKUNÇ BİR FİLM 6
"Korkunç Bir Film" serisinin altıncı filmi olan yapımda Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans ve Shawn Wayans rol alıyor. 5 Haziran'da vizyona girecek olan film, iki arkadaşın kendilerini bir kez daha katillerin, canavarların ve doğaüstü yaratıkların karıştığı bir kaosun içinde bulmasını konu ediyor.
NORMAL
Küçük bir kasabada geçici olarak şeriflik yapan bir adamın, yerel bir banka soygununun ardından kasabadaki karanlık gizemleri gün yüzüne çıkarmasını anlatan film, 19 Haziran'da izleyiciyle buluşacak. Yönetmen koltuğunda Ben Wheatley'nin yer aldığı yapımda Bob Odenkirk, Ryan Allen, Billy MacLellan rol alıyor.
OYUNCAK HİKAYESİ 5
Efsanevi animasyon serisinin beşinci halkası olan “Oyuncak Hikayesi 5”, 19 Haziran'da seyirciyle buluşacak. Woody, Buzz Işıkyılı ve Jessie başta olmak üzere oyuncakların teknolojik aletlere ve dijital dünyaya karşı verdiği hayatta kalma savaşını anlatıyor.
ROBIN HOOD'UN ÖLÜMÜ
Michael Sarnoski imzalı “Robin Hood'un Ölümü” filmi de 19 Haziran'da vizyona girecek. Başrollerini Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgard'ın paylaştığı yapım, efsanevi karakterin hayatının son dönemini merkeze alıyor.
SUPERGIRL
Superman'in kuzeni olan Kara'nın maceralarını konu eden film, Krypton’un yıkımının ardından hayatta kalan Kara Zor-El’in galaksiler arası bir yolculukta kişisel bir hesaplaşmaya sürüklenmesini anlatıyor. Craig Gillespie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Ana Nogueira'nın kaleme aldığı Supergirl filminde Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley başrolleri paylaşıyor.
Yenilenen DC Evreni'nin dördüncü filmi olan Supergirl, 26 Haziran'da sinemalarda olacak.
URCHIN (SERSERİ)
26 Haziran'da vizyona girecek olan Harris Dickinson imzalı film, hayatını yoluna koymaya çalışırken kendini yok etme döngüsünün içinde sıkışıp kalan Londra'da evsiz bir adam olan Mike'ın hikayesini anlatıyor. Dünya prömiyerini 2025'te Cannes Film Festivali'nde yapan filmde Frank Dillane, Megan Northam, Karyna Khymchuk, Shonagh Marie, Amr Waked rol alıyor.