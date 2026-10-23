Helin Kandemir sette yanlış taksiye bindi. "Zincirlikuyu turu yaptığım kamera arkası"

Görüntülerde Helin Kandemir'in Zincirlikuyu'da gece çekiminde yoldan geçen bir taksiyi durdurduğu ve araca bindiği görülüyor. Ancak oyuncunun sahne için ayarlanan taksi yerine yoldan geçen herhangi bir taksiye bindiği anlaşılıyor.

Sonrasında “Çekim yapıyoruz ve yanlış taksiye bindim” notu durumu açıklarken, taksileri karıştırdığını anlayan Kandemir'in şoföre “Ağabey çok özür dilerim. Çekim yapıyoruz da yanlış taksiye bindim. İleride beni indirsen olur mu? Hakkını helal et” demesi dikkat çekti.