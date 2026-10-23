Helin Kandemir sette yanlış taksiye bindi. "Zincirlikuyu turu yaptığım kamera arkası"
23.10.2026 10:56
Sevdiğim Sensin'de Dicle'ye hayat veren Helin Kandemir sette yaşadığı kamera arkası kazasıyla gündem oldu. Zincirlikuyu'daki gece çekiminde yaşanan karışıklığı Kandemir de paylaştı.
Perşembe akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan Sevdiğim Sensin, deprem felaketinde köy halkını yağmacılardan koruyan İstanbullu asker Erkan ile köylü kızı Dicle'nin hikayesini anlatıyor.
Dizide Aytaç Şaşmaz ile başrolleri paylaşan ve Dicle karakterini canlandıran Helin Kandemir bu kez oyunculuk performnasıyla değil kamera arkası görüntüsüyle adından söz ettirdi.
Görüntülerde Helin Kandemir'in Zincirlikuyu'da gece çekiminde yoldan geçen bir taksiyi durdurduğu ve araca bindiği görülüyor. Ancak oyuncunun sahne için ayarlanan taksi yerine yoldan geçen herhangi bir taksiye bindiği anlaşılıyor.
Sonrasında “Çekim yapıyoruz ve yanlış taksiye bindim” notu durumu açıklarken, taksileri karıştırdığını anlayan Kandemir'in şoföre “Ağabey çok özür dilerim. Çekim yapıyoruz da yanlış taksiye bindim. İleride beni indirsen olur mu? Hakkını helal et” demesi dikkat çekti.
Çekim ekibini de şaşırtan bu anlar hem Ay Yapım hem de Helin Kandemir tarafından paylaşıldı. Helin Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma “Küçük bir Zincirlikuyu turu yaptığım kamera arkası” notunu düştü.
KAVGA SAHNESİNE MÜDAHALE DE KONUŞULMUŞTU
Öte yandan aylar önce de dizide Nilüfer ve Civan karakterlerini canlandıran Deniz Işın ve Barış Baktaş 'ın sokaktaki kavga sahnesine bir vatandaşın müdahale etmesi sosyal medyada gündem olmuştu.