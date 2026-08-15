Her ilmeğe duygu yüklüyorlar. Bu tezgahta herkesin imzası olacak

Çınar, "Ben ev sanatlarıyla 30 yıldır uğraşıyorum. Dekoratif el sanatlarından kilim dokumaya geçiş sağladık. Tarihi ve kültürel sanatlarımıza sahip çıkmak adına Bandırma’da böyle bir akım oluşturduk. Güzel ilgi ve alaka gördük" dedi.

Halı ve kilim dokuma üzerine farklı projeler geliştirmek istediklerini belirten Çınar, dokuma sanatının yalnızca bir üretim olmadığını, insanların duygularını da ilmeklere işlediğini ifade etti.

Halı dokuma sürecinin belirli aşamalardan oluştuğunu anlatan Çınar, "İlk başta ilmek atmayı bilmek gerekiyor. İlmek atmayı bildikten sonra temel aşamaları var. Ön ve arka telleri ayırıyoruz, daha sonra düğüm atıyoruz ve atkısını atıyoruz. Bu şekilde aşamalar halinde eğitimini veriyoruz ve gösteriyoruz" diye konuştu.