Her şey bir diziyle başladı. Koleksiyonunu müzeye dönüştürmeyi hedefliyor

Emekli olduktan sonra büyük bir boşluğa düştüğünü anlatan Kabalak, ‘‘Ben yalnız çalışmayı çok seven bir insanım. Bu nedenle böyle bir hobiye yöneldik ve devam ettiriyoruz. Elimizden geldiği kadar da daha ileriye taşımak istiyoruz. Allah güç verdiği sürece sürdüreceğiz. Abdülhamit Han Hazretleri'ni anlatan diziyi seyrediyordum. Dizide Abdülhamit Han'a yabancı güçlerin çok eziyet ettiğini görüyoruz. O da sıkıldığı zaman binanın bodrumundaki ağaç atölyesine iniyor ve orada hemen bir şeyler ortaya çıkarıyor. Ben çok etkilendim. Aslında her şey oradan başladı. Diziden etkilendim'' dedi.

Altı sene önce başladığı ve ilk olarak kibrit çöplerinden maket yaptığını belirten Kabalak, “Daha sonra zamanla gelişti. Buraya ziyaretçiler geliyor, sürekli gelenler var. Herkese kapımız açık” ifadelerini kullandı.