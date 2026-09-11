Her şeyi geride bırakıp yolculuğa çıktılar. Öğretmen çiftin değişen hayatı

Başka bir kültürün egemen olduğu, başka bir dilin konuşulduğu ülkelerdeki gözlemlerinin kitaplarda yazan bilgilerden daha derin olduğunu söyleyen çift, gittikleri ülkelerde insanların günlük olarak yaşamalarının dikkatlerini çektiklerini söyledi.

Yolculuk boyunca değişen şartlar sebebiyle sağlık problemleri konusunda zorlandıklarını belirten çift, bu süreç sonunda aynı insanlar olmayacaklarını bu değişimin farklı insanları, kültürleri deneyimlemek sonucu oluşacağını ifade etti.