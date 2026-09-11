Her şeyi geride bırakıp yolculuğa çıktılar. Öğretmen çiftin değişen hayatı
11.09.2026 10:37
Küçük bir köy okulunda öğretmenlik yapan Tuğba ve Gökhan Birsöz çifti, kurdukları düzeni bir süre için bırakıp dünya turuna çıktı.
BİR YIL BOYUNCA YOLLARDA
Yıllar boyu farklı ülkelere seyahat eden öğretmen çift Tuğba ve Gökhan Birsöz, birkaç günlük tatiller yerine yeni yerleri keşfetmek için kolları sıvadı.
Milliyet'in haberine göre; çalıştıkları düzeni geride bırakırken tereddüt etseler de bu kararı alan çift, bir yıllık ücretsiz izin alarak yolculuğa çıktı.
BİRİKİMLERİNİ SEYAHATE HARCIYORLAR
Bekarlık eşyalarıyla evlerini kurduklarını söyleyen öğretmen çift, birikimlerini seyahate harcamaları konusunda insanlara kulak tıkadıklarını belirtti.
Bir eşyanın verdiği mutluluğun zaman içinde sıradanlaştığını ama bir seyahatin hatıralarda kaldığını belirten Tuğba ve Gökhan Birsöz, “Bu yolculuğun bizi hem insan hem de öğretmen olarak besleyecek bir yolculuk olduğuna inandık…” dedi.
Başka bir kültürün egemen olduğu, başka bir dilin konuşulduğu ülkelerdeki gözlemlerinin kitaplarda yazan bilgilerden daha derin olduğunu söyleyen çift, gittikleri ülkelerde insanların günlük olarak yaşamalarının dikkatlerini çektiklerini söyledi.
Yolculuk boyunca değişen şartlar sebebiyle sağlık problemleri konusunda zorlandıklarını belirten çift, bu süreç sonunda aynı insanlar olmayacaklarını bu değişimin farklı insanları, kültürleri deneyimlemek sonucu oluşacağını ifade etti.