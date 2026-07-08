Her yıl aynı köye dönüyorlar. Pencerelere kadar geliyorlar

Leyleklerin insanlara oldukça alışkın olduğundan da bahseden Tunç, "Zaman zaman elimizle bile besleyebiliyoruz. Komşularımızdan biri elindeki yiyecekleri verdiğinde hiç çekinmeden gelip yiyorlar. Bazen komşular evde olmadığında bile gelip pencereye konuyorlar. İnsanlardan korkmadıkları için adeta evcilleşmiş gibiler" ifadelerini kullandı.

Leyleklere özel bir isim vermediklerini söyleyen Tunç, "Ancak yıllardır geldikleri için onları artık tanıyor ve her sene gelişlerini heyecanla bekliyoruz" şeklinde konuştu.