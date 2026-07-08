Her yıl aynı köye dönüyorlar. Pencerelere kadar geliyorlar
08.07.2026 11:05
Her yıl göç mevsiminde Kütahya'nın merkeze bağlı Sofça köyüne gelen leylekler, köy halkı tarafından adeta köyün maskotu olarak görülüyor.
Kütahya merkeze bağlı Sofça Köyü'nde yıllardır süren leylek geleneği devam ediyor. Bahar aylarında köye gelen leylekler, kurdukları yuvalarda yavrularını büyütürken köy yaşamının da bir parçası haline geliyor.
Leyleklerin bölgeyi tercih etmesinde Porsuk Barajı çevresindeki doğal yaşam alanları ve zengin besin kaynakları önemli rol oynuyor.
HER YIL AYNI KÖYE DÖNÜYORLAR
Sofça Köyü sakinlerinden Ahmet Tunç, leyleklerin artık köyün simgelerinden biri olduğunu belirterek, "Sofça Köyü'nde leylekler her yıl düzenli olarak geliyor. Artık köyümüzün bir maskotu haline geldiler diyebiliriz. Her sene yuvalarında 3-4 yavru büyütüyorlar. Yavruların bazıları burada kalırken bazıları göç ediyor. Ancak leylekler her yıl yeniden köyümüze dönüyor" dedi.
"ELİMİZDEN YİYECEK YİYORLAR"
Leyleklerin insanlara oldukça alışkın olduğundan da bahseden Tunç, "Zaman zaman elimizle bile besleyebiliyoruz. Komşularımızdan biri elindeki yiyecekleri verdiğinde hiç çekinmeden gelip yiyorlar. Bazen komşular evde olmadığında bile gelip pencereye konuyorlar. İnsanlardan korkmadıkları için adeta evcilleşmiş gibiler" ifadelerini kullandı.
Leyleklere özel bir isim vermediklerini söyleyen Tunç, "Ancak yıllardır geldikleri için onları artık tanıyor ve her sene gelişlerini heyecanla bekliyoruz" şeklinde konuştu.