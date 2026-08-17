Heroes dizisinin yıldızıydı. Hayden Panettiere hayatını kaybetti
17.08.2026 08:19
Son Güncelleme: 17.08.2026 08:26
Heroes, Nashville gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti.
Çocuk yıldız olarak başladığı kariyerinde hem televizyon hem sinema alanında birçok projede rol alan Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncunun temsilcisi doğruladı.
"ONU TANIYAN HERKESE SEVGİ VE NEŞE GETİRDİ"
Hayden Panettiere'in babası babası Skip Panettiere yaptığı açıklamada, "Sevgili Hayden'ımızın trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. O, inanılmaz bir ışık ve doğanın bir gücüydü; onu tanıyan herkese ve onu ekranda izleyen milyonlara ölçülemez bir sevgi ve neşe getirdi" dedi.
Acılı baba, bu akıl almaz kaybı atlatmak için zamana ihtiyacı olduklarını söylerken, mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi.
36 yaşındaki oyuncunun ölümüyle ilgili daha fazla ayrıntı henüz açıklanmadı.
HAYDEN PANETTIERE KİMDİR?
Henüz bir yaşına gelmeden reklam filminde rol alan Hayden Panettiere, One Life to Live adlı diziyle oyunculuğa başlarken daha 4 yaşundaydı.
Çocuk yaşta başladığı oyunculuğa uzun yılldır devam eden Hayden Panettiere, Heroes dizisinde canlandırdığı Claire Bennet ve Nashville adlı dizideki Juliette Barnes rolüyle hafızalara kazındı.
Oyuncu, "Remember the Titans", "Raising Helen", "Ice Princess", “I Love You, Beth Cooper” ve "Scream" serisi gibi yapımlarda da rol aldı. Mayıs 2026'da yayınlanan "This Is Me: A Reckoning" adlı anı kitabında çocuk yaşta şöhret olmanın zorlukları, geçirdiği depresyon ve bağımlılık süreçlerine dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.
Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko ile ilişkisinden Kaya adında 11 yaşında bir kızı bulunuyor.
Öte yandan Panettiere’in kendisi gibi oyuncu kardeşi Jansen Panettiere de 2023 yılında, henüz 28 yaşındayken kalp büyümesi ve aort kapağı komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetmişti.