Hıdırellez ritüelleri. 5 Mayıs gecesi neler yapılır?

Hızır ve İlyas peygamberlerin yılda bir kez gerçekleştiğine inanılan buluşması ve baharın müjdecisi "Hıdırellez " yüzyıllardır kutlanıyor. Anadolu'nun yanı sıra Balkan ülkelerinde, Orta Doğu, Irak, Suriye, Kırım, Azerbaycan'da bayram olarak kutlanan Hıdırellez, dünyanın farklı yerlerinde başka isimlerle anılıyor.

Hıdırellez'de Hızır peygamberin karada darda kalan kişilere yardım ve kılavuzluk ettiği, aynı zamanda bolluk getirdiğine, İlyas peygamberin de suların koruyucusu olduğuna inanılıyor. Her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez'de çeşitli ritüeller uygulanıyor. 5 Mayıs gecesi yapılan ritüellerin dilek kapısı olduğuna inanılıyor.

Hatta Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Alimcan İnayet de Hıdırellez'deki yöresel uygulamalarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İzmir'de zengin olmak isteyenler, gül fidanının dibine para kesesi bırakırken Balıkesir ve Çanakkale'de sabah erken saatlerde su kenarlarına gidilmektedir. Ağrı ve Iğdır'da kızların kısmet açma amacıyla yaptıkları mantıvar geleneği yaşatılmaktadır. Burdur'da akarsu kenarlarında taşlarla küçük evler yapılırken Bolu'da bebek isteyenler, bezden bebekler hazırlamaktadır. Bu uygulamaların tamamı eskiden yeniye geçişi, arınmayı ve bolluğu simgelemektedir."

Peki Hıdırellez'de hangi ritüeller vardır? Nasıl yapılır? İşte en yaygın Hıdırellez ritüelleri…