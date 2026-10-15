Hilary Swank üçüncü çocuğuna hamile. 40 yaşından sonra anne olan ünlüler
15.10.2026 13:18
Son Güncelleme: 15.10.2026 13:21
İkiz çocuklarını 48 yaşında kucağına alan 52 yaşındaki Hilary Swank, üçüncü kez anne olacağını duyurdu.
Milyon Dolarlık Bebek filmindeki performansıyla Oscar kazanan Hilary Swank, iş insanı Philip Schneider ile 2018'de dünyaevine girdi. İkiz çocukları Aya ve Ohm'u 48 yaşında dünyaya getiren Hilary Swank, bebek beklediğinin müjdesini verdi.
Oyuncu Hilary Swank, videoya "Birçok kişi bir sonraki projemin ne olduğunu soruyor, bu proje aralık ayında yayınlanacak" notunu düştü.
Bunun üzerine akıllara ileri yaşta bebek sahibi olan ünlü isimler geldi. İşte 40 yaş sonrası anneliğe adım atan ünlüler...
ANNE HATAWAY
Son dönemde "Odyssey", "Şeytan Marka Giyer 2" gibi filmlerle adından söz ettiren 43 yaşındaki Anne Hataway, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Adam Shulman ile 2012'den beri mutlu bir evliliği olan oyuncunun iki oğlu bulunuyor.
JANET JACKSON
Michael Jackson’ın kız kardeşi Janet Jackson, 2017'de 50 yaşındayken oğlunu dünyaya getirdi.
SERAY SEVER
2018 yılında Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever de 2022 yılında 49 yaşındayken ikiz kızları Alya ve Sofia'yı dünyaya getirdi.
SONGÜL ÖDEN
Bir süredir ekranlardan uzak olan Songül Öden de 44 yaşında anne oldu. Arman Bıçakçı ile mutlu bir evliliği olan Öden, kızına Sone Larin adını verdi.