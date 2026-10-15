Hilary Swank üçüncü çocuğuna hamile. 40 yaşından sonra anne olan ünlüler

2018 yılında Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever de 2022 yılında 49 yaşındayken ikiz kızları Alya ve Sofia'yı dünyaya getirdi.

SONGÜL ÖDEN

Bir süredir ekranlardan uzak olan Songül Öde n de 44 yaşında anne oldu. Arman Bıçakçı ile mutlu bir evliliği olan Öden, kızına Sone Larin adını verdi.