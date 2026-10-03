Hobi olarak başladı. Emekli başgardiyan ürettiği balı 20 yıldır Avrupa'ya gönderiyor
03.10.2026 11:08
Bursa'da yaşayan 75 yaşındaki emekli başgardiyan Hayrettin Kurtçu, ürettiği karaçalı, kekik ve dağ fesleğeni ballarını 20 yıldır Avrupa ülkelerine gönderiyor.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki emekli başgardiyan Hayrettin Kurtçu, gündüzleri cezaevinde görev yaparken akşamları ve izin günlerinde arılığının yolunu tuttu.
Hayrettin Kurtçu, Karacabey'den aldığı 25 kovanla hobi olarak başladığı üretimi yarım asırlık bir birikime dönüştürdü.
Mahallesinde arıcılığı başlatan ilk isim olan ve günümüzde bölgedeki diğer üreticilerin hocalığını yapan Kurtçu, eşiyle birlikte 160 kovanında karaçalı, kekik ve dağ fesleğeni balı üretiyor. Üretici, yıllık 800 kilogram ile 1 ton arasında elde ettiği katkısız balları İngiltere ve Avusturya'ya ulaştırıyor.
HOBİ OLARAK BAŞLAMIŞ
Arıcılık yolculuğunun başlangıcını ve meslek hayatıyla birlikte yürüttüğü zorlu çalışma temposunu anlatan Hayrettin Kurtçu, o günleri şu sözlerle dile getirdi:
"Aşağı yukarı 50 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Karacabey'den aldığım 25 katlı kovanla hobi olarak başladım, zamanla kovan sayısını 160'a çıkardım. Memurken cezaevinde başgardiyandım. Yıllık iznimi hep mayıs ayında kullanır, eşimi ve torunlarımı arıların başına getirirdim. Onlar oğulları toplarken ben çalışmaya devam ederdim. Haftasonları ve iş çıkışı hemen buraya gelir, yapılması gereken işleri yapardım. Her gün aynı gayretle devam ettik."
Zamanla dışarıya açıldıklarını söyleyen Kurtçu, “İngiltere'deki tanıdıklarımıza Yalovalı bir tır şoförü vasıtasıyla bal gönderiyorum. Avusturya'ya ise 20 yıldır her sene 80, 100, 120 kilogram civarında petek bal götüren sabit bir müşterim var. Götürdükleri ülkelerde laboratuvarlarda inceletmişler; tertemiz, katkısız ve doğal çıkınca her yıl gelip almaya başladılar. Burada ürettiğimiz ürün tamamen karaçalı, kekik ve dağ fesleğeni balıdır” dedi.
MAHALLENİN İLK ARICISI OLDU
Mahallede bu işin öncüsü olduğunu belirten Kurtçu, “Köyde arıcılığa ilk ben başladım, benden sonra 6-7 kişi daha bu işle ilgilenmeye başladı. Şimdi onların en ustası ve hocası benim. Yüksek kalitede yıllık 800 kilo ile 1 ton arası bal üretiyoruz. Bizde sahte ya da şekerli fazla bal olmaz, Allah ne verdiyse onu alırız" dedi.
“Allah bize az versin ama helal versin” diyerek dürüstlükten vazgeçmediğini vurgulayan Kurtçu, “Eşim bana her zaman 'Hayrettin, bu dünyada ölüm var. İnsanlar hastasına şifa olsun diye senden bal alıyor, bunu helal ye' der. Biz eş başa verip bu işi yapıyoruz” şeklinde konuştu.