Hobi olarak başladı, usta oldu. 11 yıldır bakıra şekil veriyor

Ürettiği bakır ürünlerin kendisine terapi gibi geldiğini söyleyen Çetin, “Biz burada bakır üzerine ürünler yapıyoruz. Matara, Mırra, cezve, tencere ve tepsi yapıyoruz. Yani önümüze o an ne sunulursa biz ona desen veriyoruz” dedi.

“Canımız bir şeye sıkkın olduğunda en azından orada bir desen çizdiğimizde, çekici kalemlerimizi aldığımızda mutlu oluyoruz” diyen Seda Çetin, "O an stresimizi atıyoruz. Enerjimizi işlediğimiz işe veriyoruz. Ürünlerin üretim süresi ise işçiliğe göre değişiyor. Bazen elimizde aldığımız bir tencere belki bir gün sürer. Bir tepsi alırız bir gün sürer. Bir matara alıyoruz mesela 45 dakika sürüyor. Bir cezve alıyorum 15 dakika sürüyor" ifadelerini kullandı.