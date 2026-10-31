Hobi olarak başladı, usta oldu. 11 yıldır bakıra şekil veriyor
31.10.2026 15:20
Bakır işlemeciliği kursuyla hayatı değişen Seda Çetin, hobi olarak başladığı işin ustası oldu. 11 senedir bu mesleği yapan Çetin; bakır tepsi, bardak ve çeşitli hediyelik eşyalar üretiyor.
Gaziantep Bakırlar ve Sedefçiler Odası tarafından kadınlara yönelik açılan kursa katılan Seda Çetin, burada tanıştığı bakır işlemeciliğine zamanla daha fazla ilgi duymaya başladı. Kursta bakır işlemeciliğinin tüm inceliklerini öğrenen Çetin, farklı bakır ürünlerini işlemeye başladı.
Kursun ardından çalışmalarını sürdüren Çetin, 4 yıl sonra usta eğiticilik sertifikasını alarak mesleğine usta olarak devam etti.
Yıllardır bakır işlemeciliğiyle uğraşan Çetin, el emeğiyle ürettiği, bakır tepsi, bardak ve çeşitli hediyelik eşyalarla erkek ustalara adeta taş çıkartıyor.
"ERKEK MESLEĞİ DİYE ANILIYOR AMA KADINLAR DA YAPABİLİR DİYE DÜŞÜNDÜM"
Hobi olarak başladığı işte usta olduğunu anlatan Seda Çetin, “11 yıldır bu işi yapıyorum. Hobi olarak başladım. Meslek olarak kaldı. Usta öğreticilik belgesini aldım. İlk zamanlar bakırcılık mesleği hoşuma gitti. Yani erkek mesleği diye anılıyordu ama böyle bir kurs açılınca kadınlar da yapabilir diyerek düşündüm ve denedim” dedi.
Ürettiği bakır ürünlerin kendisine terapi gibi geldiğini söyleyen Çetin, “Biz burada bakır üzerine ürünler yapıyoruz. Matara, Mırra, cezve, tencere ve tepsi yapıyoruz. Yani önümüze o an ne sunulursa biz ona desen veriyoruz” dedi.
“Canımız bir şeye sıkkın olduğunda en azından orada bir desen çizdiğimizde, çekici kalemlerimizi aldığımızda mutlu oluyoruz” diyen Seda Çetin, "O an stresimizi atıyoruz. Enerjimizi işlediğimiz işe veriyoruz. Ürünlerin üretim süresi ise işçiliğe göre değişiyor. Bazen elimizde aldığımız bir tencere belki bir gün sürer. Bir tepsi alırız bir gün sürer. Bir matara alıyoruz mesela 45 dakika sürüyor. Bir cezve alıyorum 15 dakika sürüyor" ifadelerini kullandı.
"KİMSE YAPAMAM DEMESİN"
Elde ettiği gelir ile geçimini sağladığını aktaran Çetin, kadınların her işi yapabileceğini ve bakırcılık sektöründe de var olabileceğini söyleyerek, "Kimse yapamam demesin. Yani yapılmayacak bir şey yok. Azim varsa hırs varsa her şeyi yapabiliriz. Buradan elde ettiğim gelirle en azından kendi masrafımı çıkartıyorum. Kimseye minnet etmiyorum" diye konuştu.