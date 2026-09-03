70 yıldır kesmiyor. Horasanlı Pala'nın bıyıkları 1,5 metreye ulaştı, "Çok gizli bakımlar yapıyorum"

Artık bana kolay geliyor ama bakımı çok zor. Bıyıklarıma bakmaya devam edeceğim. 70 senedir berberlik yapıyorum, 70 yıldır bıyıklarımı uzatıyorum. Beni görüp uzatmak isteyenler de oluyor ama çok zor.”

Eski yıllarda bıyıklarının 1,5 metreye kadar ulaştığını dile getiren Kırmaç, zaman zaman uçlarından kesse de uzunluğunun halen 1 metreyi aştığını ifade etti.