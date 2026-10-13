Hülya Avşar'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt. "Ben çok eğlendim"
13.10.2026 16:11
Erkan Petekkaya, Hülya Avşar'ın Kıbrıs konseri öncesinde sahneye yürüdüğü videoya yorum yapmıştı. Avşar, yorumu nedeniyle tepki toplayan oyuncuya yanıt verdi.
Hülya Avşar, hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldı. Siyah bir elbise giymeyi tercih eden şarkıcının sahneye doğru yürüdüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Kendine has yürüyüşü ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Avşar'ın görüntüsüne oyuncu Erkan Petekkaya yorum yaptı. Oyuncu, Avşar’ın yürüyüşü için “Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor” ifadelerini kullandı.
Petekkaya'nın espri mi eleştiri mi yaptığı anlaşılmazken, Demet Akalın da konuya dahil oldu. Akalın, “O yürüyüşü sempatikliğinden geliyor, artı ayağı da ağrısa böyle bir şey denir mi? Erkan baba kesin hacklendi. durup dururken sataşacak biri değil, sanmıyorum" diyerek Avşar'a destek oldu.
"SAKIN ÜZÜLME"
Tüm bunların ardından Hülya Avşar da sessizliğini bozdu. Erkan Petekkaya'ya kırılmadığını gösteren bir mesaj paylaşan Avşar, "Erkan Petekkayacığım çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim. Seni çok öpüyorum. Bu arada beni koruyup, kollayan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.