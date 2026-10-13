Hülya Avşar'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt. "Ben çok eğlendim"

Tüm bunların ardından Hülya Avşar da sessizliğini bozdu. Erkan Petekkaya'ya kırılmadığını gösteren bir mesaj paylaşan Avşar, "Erkan Petekkayacığım çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim. Seni çok öpüyorum. Bu arada beni koruyup, kollayan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.