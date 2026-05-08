İbrahim Tatlıses geri döndü. Yapay zekalı klibi gündem oldu
08.05.2026 10:09
Geçtiğimiz ay safra kesesi ameliyatı olan İbrahim Tatlıses, müzik çalışmalarına geri döndü. Baboş türküsünü yorumlayan Tatlıses'in yapay zekalı klibi dikkat çekti.
İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçirdiği safra kesesi ameliyatı sonrası müzik çalışmalarına başladı. Ünlü isim, uzun bir aradan sonra yeni bir proje için kolları sıvadı.
Elazığ yöresine ait "Baboş" türküsünü yeniden yorumlayan 74 yaşındaki İbrahim Tatlıses, klibiyle de gündem oldu.
Ünlü sanatçının yapay zeka desteğiyle hazırlanan klibi de dikkat çekti. Klipte İbrahim Tatlıses'in geçmiş yıllara ait görüntüsü, Elazığ Harput'un tarihi dokusuyla harmanlandı.
TABURCU OLDU, VASİYETİNİ AÇIKLADI
Öte yandan birkaç hafta önce hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses, vasiyetini de açıklamıştı.
"Devlete bıraktım. Kuruş yok. Ben paramı kendim kazandım, babamdan kalmadı. İstediğimi yaparım kime ne!" diyen ünlü isim, azı çocukları yüzünden diğerlerinin de mağdur olduğunu söylemişti.
Tatlıses, "İbrahim Tatlıses denilince kapılar açılıyor. Onu kullanmasını bilmediler" şeklinde konuşmuştu.
Ahmet, Gülten, Gülşen, Melek Zübeyde, Dilan, İdo ve Elif Ada adında yedi çocuğu olan İbrahim Tatlıses, arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili sorulara ise "Hayatımdan A harfini bile sildim" ifadelerini kullanmıştı.