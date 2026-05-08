İbrahim Tatlıses geri döndü. Yapay zekalı klibi gündem oldu

Öte yandan birkaç hafta önce hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses, vasiyetini de açıklamıştı.

"Devlete bıraktım. Kuruş yok. Ben paramı kendim kazandım, babamdan kalmadı. İstediğimi yaparım kime ne!" diyen ünlü isim, azı çocukları yüzünden diğerlerinin de mağdur olduğunu söylemişti.

Tatlıses, "İbrahim Tatlıses denilince kapılar açılıyor. Onu kullanmasını bilmediler" şeklinde konuşmuştu.

Ahmet, Gülten, Gülşen, Melek Zübeyde, Dilan, İdo ve Elif Ada adında yedi çocuğu olan İbrahim Tatlıses, arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili sorulara ise "Hayatımdan A harfini bile sildim" ifadelerini kullanmıştı.