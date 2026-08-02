İbrahim Tatlıses'in mutlu günü. Evinde manevi kızına isteme töreni yapıldı

Tatlıses'in bu özel günde manevi kızı Didem Carus'a beşi bir yerde altın takı hediye ettiği öğrenildi.

İsteme töreninin ardından davetliler müzik eşliğinde halay çekerek çiftin mutluluğunu kutladı. Sıcak ve samimi görüntülere sahne olan tören, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.