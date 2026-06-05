İbrahim Tatlıses'ten "hastaneye kaldırıldı" iddialarına yanıt
05.06.2026 13:33
Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in yeniden hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili ünlü sanatçıdan açıklama geldi.
İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 7 Nisan tarihinde enfeksiyon problemi sebebiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre yoğun bakımda tedavi gören ünlü sanatçının safra kesesi problemi olduğu tespit edildi.
YENİDEN HASTANEDE
Safra kesesi ameliyatı olduktan sonra 22 Nisan'da taburcu edilen 74 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in yeniden hastaneye kaldırıldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili açıklama usta isimden geldi.
Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Tatlıses, hastanede olduğunu ancak kendi isteğiyle tedavi olmaya geldiğini ifade etti.
SAĞLIK DURUMU NASIL? TATLISES PAYLAŞTI
Genel sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade eden Tatlıses, geçirdiği ameliyat sonrası uzun süre hareketsiz kaldığını bu sebeple de kaslarında güç kaybı ve zayıflamalar meydana geldiğini belirtti.
Doktorlarının tavsiyesiyle kendi isteğiyle fizik tedavi programına başladığını vurgulayan ünlü isim, “Bazı haberlerde yer aldığı gibi acil bir durum nedeniyle hastanede tedavi altında değilim. Tam tersine mevcut sağlık durumumu daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla planlı bir şekilde fizik tedavi görüyorum” dedi.
Daha güçlü bir şekilde hayatına devam edeceğini söyleyen Tatlıses, “Sevenlerimi lütfen üzmeyin” dedi.
TABURCU OLURKEN VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan safra kesesi ameliyatı sonrası vasiyet sorularına yanıt veren İbrahim Tatlıses, "Devlete bıraktım. Kuruş yok. Ben paramı kendim kazandım, babamdan kalmadı. İstediğimi yaparım kime ne!"demişti. Ünlü isim, bazı çocukları yüzünden diğerlerinin de mağdur olduğunu söylemişti.
Tatlıses, "İbrahim Tatlıses denilince kapılar açılıyor. Onu kullanmasını bilmediler" şeklinde konuşmuştu.
Ahmet, Gülten, Gülşen, Melek Zübeyde, Dilan, İdo ve Elif Ada adında yedi çocuğu olan İbrahim Tatlıses, arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili sorulara ise "Hayatımdan A harfini bile sildim" ifadelerini kullanmıştı.