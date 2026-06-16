İfade iddialarına Ece İrtem'in avukatından yalanlama. "Annesi şoka girdi, tıbbi gözetim altında"

35 yaşındaki genç oyuncu Ece İrtem, dün Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetti.

En son Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine can veren Ece İrtem Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetti.

İrtem dün sabah saatlerinde evinde ölü bulunurken ünlü oyuncunun vefatından bir gün önce doğum günü olduğu ve 35 yaşına bastığı öğrenildi. Avukatının açıklamasına göre oyuncu kendi evinde, annesinin yanında vefat etti.

İlk belirlemelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu düşünülüyor. Kesin sonuç için otopsi bekleniyor.