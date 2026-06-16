İfade iddialarına Ece İrtem'in avukatından yalanlama. "Annesi şoka girdi, tıbbi gözetim altında"
16.06.2026 14:30
Son Güncelleme: 16.06.2026 16:19
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Işıl" karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem'in avukatından "alkol ve antidepresan ilaç" iddialarına yalanlama geldi.
35 yaşındaki genç oyuncu Ece İrtem, dün Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetti.
En son Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine can veren Ece İrtem Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetti.
İrtem dün sabah saatlerinde evinde ölü bulunurken ünlü oyuncunun vefatından bir gün önce doğum günü olduğu ve 35 yaşına bastığı öğrenildi. Avukatının açıklamasına göre oyuncu kendi evinde, annesinin yanında vefat etti.
İlk belirlemelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu düşünülüyor. Kesin sonuç için otopsi bekleniyor.
İrtem'in cenazesiyse dün Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bugün incelemeleri tamamlanan İrtem'in cenazesi babası Vural İrtem'e teslim edildi. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Anne Nuriye İrtem'in ifadesinin ortaya çıktığı öne sürülmüştü.
Oyuncunun avukatı, anne İrtem'in henüz ifade vermediği belirterek çıkan iddiaları yalandı.
Aile avukatı İrtem'in, kızının ölümünü öğrendiği ilk andan itibaren şoka girdiğini ve bu sebeple de tıbbı gözetim altına alında olduğunu açıkladı.
Show TV’de yayınlanan "Cansu Canan ile Yeni Sayfa" programında, genç oyuncunun annesi Nuriye İrtem’in emniyette verdiği ifadenin ortaya çıktığı öne sürülmüştü.
Nuriye İrtem'in kızının çok fazla alkol aldığı ve antidepresan ilaçlar kullandığına yönelik ifade verdiği iddia edilmişti.
CENAZESİ KUŞADASI'NA GÖTÜRÜLECEK
Öte yandan Ece İrtem'in cenazesinin Aydın'ın Kuşadası ilçesine götürüleceği öğrenildi. İrtem, yarın öğlen namazı sonrası Merkez Hanım Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
ECE İRTEM'DEN GERİYE BU SÖZLER KALDI
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Ece İrtem'den geriye NTV’de yayınlanan Ceyda Düvenci’nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler” programındaki sözleri kaldı.
Aylar önce programa konuk olan Ece İrtem'in Düvenci’nin "Peki şimdi nereye?" sorusuna "Ben biraz çok güveniyorum, her şeyi Allah’a emanet ediyorum. Bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana. O bizi bir deneyime, şükretmeye ve sevgi için buraya gönderdi. Ben de artık kendimi rahat bırakıyorum" diye cevap vermesi vefatından sonra gündem oldu.
ECE İRTEM KİMDİR?
İrtem 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi.
Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında üçüncülükle mezun oldu. Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi (İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç (soprano) ve Levent Gündüz (tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko (mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.
Ece İrtem ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul’a geldikten sonra 2014-2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı.
Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı.
HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
İrtem; Kızılcık Şerbeti, Payitaht Abdülhamid ve Yeni Gelin gibi yapımlarda yer aldı.