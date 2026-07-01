İlk gören "böyle yemek olur mu?" diyor. Duyanın kulağına hoş gelmiyor, yiyen vazgeçemiyor.

“Pilavın özelliği tereyağlı ve tuzlu olması, kadayıfın özelliği de ballı olmasıdır” diyen işletmeci, "Tuzlu pilavla ballı kadayıf üst üste geldiği zaman mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor. İnsanlar belki 'böyle bir lezzet olur mu' diye soruyor ve ben de 'bir kez dene ondan sonra karar ver' diyorum. Hemen hüküm vermeden 'böyle bir şey olur mu' demeyin. Sizlere ikram ettiğimde deneyin, bu lezzete gerçekten güzelmiş diyeceksiniz. Yiyenler bir daha gelip yemek istiyor. İnsanlar bu lezzeti çok ilginç buluyor. Öncesinde az veriyoruz, beğenirlerse sonrasında daha çok servis ediyoruz" ifadelerini kullandı.