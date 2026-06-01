İlk kez Türkiye'ye gelmişti. Travis Scott'ın İstanbul konseri hayal kırıklığı yarattı
01.06.2026 10:52
Son Güncelleme: 01.06.2026 10:57
Travis Scott, İlk kez Türkiye'ye geldi. Dün akşam İstanbul'da konser veren ünlü ismin sahnede 20 dakika kalması ve yüzünü gizlemesi hayal kırıklığı yarattı.
Gerçek adı Jacques Webster olan dünyaca ünlü hip hop yıldızı Travis Scott, kariyerinde ilk kez Türkiye'ye geldi. "Sicko Mode", "Goosebumps" ve "FE!N"in aralarında olduğu parçalarıyla tanınan ünlü ismin konseri 31 Mayıs akşamı gerçekleşti.
İki bin 500 biletin satışa sunulduğu ve bilet fiyatlarının 30 bin TL ile 80 bin TL arasında değiştiği konser öncesi Scott hayranları alanı doldurdu. Ancak konser hayal kırıklığı yarattı.
20 DAKİKA SAHNEDE KALDI
Sahne açılışını DJ ve prodüktör Faruk Sabancı'nın yaptığı konserde Travis Scott, planlanandan bir saat sonra sahneye çıktı.
Performansı boyunca yüzünü aksesuarlarla kapatmasıyla dikkat çeken Travis Scott, 20 dakika sahnede kaldı.
Konsere katılan birçok kişi beklentilerin karşılanmadığını ifade ederken, dünyaca ünlü isim bazı izleyiciler tarafından yuhalandı.
"GELEN GERÇEKTEN TRAVIS SCOTT MIYDI?"
Türkiye'deki en pahalı müzik etkinliklerinden biri olarak gösterilen konser sonrası yapılan paylaşımlarda Scott'ın sahneye geç çıkması, performans süresi ve yüzünü göstermemesi ana konu başlığı oldu.
Sosyal medyada “Travis Scott olduğuna nasıl inanalım”, “Gelen gerçekten Travis miydi?” gibi yorumlar yapıldı.
İstanbul konseri beklentilerin altında kalan Travis Scott, bu akşam da İzmir'de hayranlarıyla buluşacak.