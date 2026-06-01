İlk kez Türkiye'ye gelmişti. Travis Scott'ın İstanbul konseri hayal kırıklığı yarattı

Gerçek adı Jacques Webster olan dünyaca ünlü hip hop yıldızı Travis Scott, kariyerinde ilk kez Türkiye'ye geldi. "Sicko Mode", "Goosebumps" ve "FE!N"in aralarında olduğu parçalarıyla tanınan ünlü ismin konseri 31 Mayıs akşamı gerçekleşti.

İki bin 500 biletin satışa sunulduğu ve bilet fiyatlarının 30 bin TL ile 80 bin TL arasında değiştiği konser öncesi Scott hayranları alanı doldurdu. Ancak konser hayal kırıklığı yarattı.