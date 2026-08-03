İlker Ayrık'tan üzen haber. Gösterilerini tek tek iptal etti, nedenini açıkladı

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ayrık, gösterilerinin iptal edildiğini de duyurdu.

İlker Ayrık paylaşımında "23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış. 'Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim' diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim. Neyse..." ifadelerine yer vererek yaşadığı talihsiz olayı takipçileriyle paylaştı .