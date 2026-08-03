İlker Ayrık'tan üzen haber. Gösterilerini tek tek iptal etti, nedenini açıkladı
03.08.2026 08:28
Son Güncelleme: 03.08.2026 08:32
Oyuncu ve sunucu İlker Ayrık kaza geçirdiğini açıklayarak gösterilerinin iptal edildiğini duyurdu.
İlker Ayrık verdiği haberle sevenlerini korkuttu.
Son yıllarda sık sık Beykoz'un İshaklı Köyü'nde doğayla iç içe geçirdiği hayatla gündeme gelen İlker Ayrık, kaza geçirdiğini açıklayarak sağlık durumuna dair ayrıntıları paylaştı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ayrık, gösterilerinin iptal edildiğini de duyurdu.
İlker Ayrık paylaşımında "23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış. 'Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim' diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim. Neyse..." ifadelerine yer vererek yaşadığı talihsiz olayı takipçileriyle paylaştı.
Ünlü sunucu kaza nedeniyle de 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya gösterilerinin ertelendiğini belirterek, "Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim." dedi,