İmaj değiştirip Ibiza'ya gitmişti. Tarkan'dan veda paylaşımı
11.07.2026 15:29
Megastar Tarkan, konser maratonu sonrası tatile çıkmıştı. Soluğu Ibiza'da alan Tevetoğlu, son paylaşımında tatilinin sona erdiğini duyurdu.
Son aylarda Türkiye'deki konserleriyle adından söz ettiren Megastar lakaplı Tarkan Tevetoğlu, son olarak Almanya'nın Dortmund kentinde hayranlarıyla buluştu.
Konserde dillere pelesenk olan şarkılarını seslendiren ünlü isim, sahne perfomansıyla da hayranlarından tam not aldı.
Konserin ardından imaj değişikliğine giden ve yaz için saçlarını kısacık kestiren Tarkan, konserlerine ara vererek tatile çıktı. Soluğu Avrupa'nın popüler tatil destinasyonlarından biri olan Ibiza'da alan Tarkan keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
Tarkan'ın tatil pozlarına “İyi tatiller”, “Her şeyin en güzelini hak ediyorsun”, “Daha da gençleşti bu saçla maşallah” gibi yorumlar geldi.
"VE BİR RÜYA DAHA BİTER"
Deniz ve güneşin tadını çıkararak yorgunluk atan ünlü sanatçı, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.
Tatilinin sona erdiğini duyuran Tarkan, arabadan yaptığı paylaşımda “Ve bir rüya daha biter. Hafif buruktur hisler. Neyse ki yaşanılan güzel anılar kalbi teselli eder” ifadelerini kullandı.
TÜRKÜYÜ KAYINVALİDESİ VE KAYINPEDERİ İÇİN SÖYLEDİ
Öte yandan Tarkan, Dortmund konserinde eşi Pınar Tevetoğlu'nun anne ve babasının da konserde olduğunu belirtmiş ve "Sevgili kayınpederim ve kayınvalidem. Onlar da benim ailem tabi ki. Biliyorum onlar da çok seviyor türküleri. Sizler için de söylüyorum. Canım kaynanam canım kaynatam" demişti.
Ünlü sanatçı, sonrasında yıllar önce kendisinin de seslendirdiği Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü söylemişti.