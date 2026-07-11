İmaj değiştirip Ibiza'ya gitmişti. Tarkan'dan veda paylaşımı

Öte yandan Tarkan , Dortmund konserinde eşi Pınar Tevetoğlu'nun anne ve babasının da konserde olduğunu belirtmiş ve "Sevgili kayınpederim ve kayınvalidem. Onlar da benim ailem tabi ki. Biliyorum onlar da çok seviyor türküleri. Sizler için de söylüyorum. Canım kaynanam canım kaynatam" demişti.

Ünlü sanatçı, sonrasında yıllar önce kendisinin de seslendirdiği Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü söylemişti.