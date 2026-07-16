İngiltere'nin vedasıyla yıkıldı. David Beckham'ın hayal kırıklığı

Efsane ismi eşi Victoria Beckham ve oğlu Cruz sarılarak teselli etti. 51 yaşındaki David Beckham maç sonrası yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz için büyük bir hayal kırıklığı ama ilham veren ve sonsuza dek kalacak anılar bıraktınız... Bu Dünya Kupası’nda bize yaşattıklarınız için takımımıza, taraftarlarımıza ve ülkemize teşekkür ederiz."