İngiltere'nin vedasıyla yıkıldı. David Beckham'ın hayal kırıklığı
16.07.2026 11:52
2026 Dünya Kupası yarı finalinde dün akşam İngiltere ve Arjantin karşı karşıya geldi. İngiltere'nin 2-1 skorla turnuvaya veda etmesi David Beckham'ı hayal kırıklığına uğrattı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda final için geir sayım başladı. 19 Temmuz'da oynanacak final maçında İspanya'nın rakibi olacak takım dün akşam belli oldu.
Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ve İngiltere Atlanta Stadı'nda karşı karşıya geldi. Binlerce kişinin tribünleri doldurduğu maçı David Beckham ve ailesi de takip etti.
SEVİNÇTEN HAVALARA UÇMUŞTU
Eşi Victoria Beckham, kızı Harper ve oğulları Romeo ve Cruz ile birlikte tribünde yerini alan efsane futbolcu, İngiltere'nin maçın 55'inci dakikasında Anthony Gordon'un golüyle 1-0 öne geçmesiyle sevinçten havalara uçtu.
Victoria ve David Beckham çiftiningol sonrası sevinçle birbirlerine sarılması objektiflere böyle yansıdı.
YENİLGİ SONRASI BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Ancak Arjantin, rüzgarı tersine çevirdi ve 85'inci dakikada Enzo Fernandez'in, 90+2'nci dakikada ise Lautaro Martinez'in golleriyle skoru 2-1'e getirdi.
İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı olarak 2006 Dünya Kupası'nda son kez sahaya çıkan ve tam 20 yıl sonra aynı heyecanı tribünde yaşayan Beckham, yarı finalindeki yenilgi sonrası hayal kırıklığına uğradı.
Mağlubiyet sonrası ellerini yüzüne koyarak üzüntüsünü gözler önüne seren Beckham, duygusal anlar yaşadı.
"DÜNYA KUPASI'NDA BİZE YAŞATTIKLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"
Efsane ismi eşi Victoria Beckham ve oğlu Cruz sarılarak teselli etti. 51 yaşındaki David Beckham maç sonrası yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:
"Hepimiz için büyük bir hayal kırıklığı ama ilham veren ve sonsuza dek kalacak anılar bıraktınız... Bu Dünya Kupası’nda bize yaşattıklarınız için takımımıza, taraftarlarımıza ve ülkemize teşekkür ederiz."