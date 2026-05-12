İnsansı robot tiyatro sahnesine çıkıyor

Oyuncu Ceylan Yılmaz da oyunda "Ceyda" isimli insansı sosyal robot karakterini oynadığını, kendisi için gerçekten çok farklı bir rol olduğunu anlattı.

İnsan olmayan biriyle aynı sahneyi paylaşmanın zorluklarına değinen Yılmaz, "Çünkü insan değil ve duygu yok. Yani duygu olmadan duyguyu yansıtabilmeye çalıştım aslında burada. Çok heyecan verici bir süreç. Ben de nasıl görüneceğini çok merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yapay zeka rol arkadaşına ilişkin, "Onu kendime yakın hissediyorum şu anda. Demek ki role inanmaya başlamışım. Tabii ilk defa böyle bir şey yapılıyor Türkiye'de ve bunu bizim gerçekleştirmemiz gurur verici." dedi.