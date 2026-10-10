İpek Tanrıyar'dan cenazedeki kıyafetiyle ilgili açıklama. "Keşke biri beni uyarsaydı"
10.10.2026 17:08
Son Güncelleme: 10.10.2026 17:10
Necla Uygur’un cenazesinde giydiği kıyafet nedeniyle bazı eleştirilerin hedefi olan İpek Tanrıyar, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Necla Uygur, 89 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Uygur, dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Necla Uygur'un cenaze törenine çok sayıda ünlü isim katıldı. Yıllar önce Şahane Pazar programında Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerle birlikte çalışan İpek Tanrıyar da Necla Uygur'a veda etmeye giden isimler arasındaydı.
Ancak Teşvikiye Camisi’nde düzenlenen törene katılan İpek Tanrıyar, kıyafeti nedeniyle gündem oldu.
TANRIYAR'IN KIYAFETİ ELEŞTİRİLERE SEBEP OLDU
Uygur kardeşlere başsağlığı dilerken görüntülenen İpek Tanrıyar'ın başörtüsü takması dikkat çekerken, giydiği gömleğin açık yakası bazı eleştirilerin hedefi oldu.
İpek Tanrıyar da sessizliğini sosyal medya hesabında bozdu. Alev Gürsoy Cimin'e konuşan İpek Tanrıyar, cenazenin hüznü ve ailenin yaşadığı acı nedeniyle o an kıyafetini kontrol etmediğini belirtti.
Cenazeye yetişebilmek için Beylikdüzü'nden motosikletle geldiğini anlatan Tanrıyar, gömleğinin bu yolculuk sırasında açılmış olabileceğini söyledi.