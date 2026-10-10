İpek Tanrıyar'dan cenazedeki kıyafetiyle ilgili açıklama. "Keşke biri beni uyarsaydı"

Böyle acı bir günde kıyafetinin konuşulmasından üzüntü duyduğunu ifade eden İpek Tanrıyar, “Keşke biri beni uyarsaydı, hemen düzeltirdim. Bu bilinçli bir tercih değildi. Saygısızlık etmek isteseydim cenazede başımı örtmezdim” dedi.