İşini bırakıp, çiftçi oldu. Babaanne mirasıyla dünyaya açıldı
07.11.2026 12:32
Kurumsal kariyerini bırakıp Seferihisar'a dönen Çise Ulus, babaannesinden yadigar mandalinaları markalaştırdı. Mandalina kabuğunu bile ziyan etmeyen Ulus, Birleşmiş Milletler'den ödül aldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan Çise Ulus, pandemide İstanbul’daki kurumsal kariyerini bırakarak, babaannesinden yadigar mandalinaları marka değerine dönüştürdü.
Yönetim bilişim sistemleri bölümü mezunu olan ve uluslararası şirketlerde dijital pazarlama ve marka uzmanlığı alanlarında çalışan Ulus, kurumsal tecrübesini ata topraklarına aktardı.
Mandalina bahçesini 6 yılda doğal yöntemlerle geliştiren Ulus, “İzmir Seferihisar’da babaannemin diktiği atadan yadigar bahçemizi markalaştırdım. Kendimi ‘kurumsal kariyerinden istifa edip, babaannesinin emeğini markalaştıran beyaz yakalı bir çiftçi’ olarak tanımlıyorum" dedi.
"BABANNEMİN EMEĞİNİ İLERLETMEK İSTEDİM"
Mandalinalarda doğal yöntemler deneyerek ürünlerinin kalitesini artırdığını aktaran Çise Ulus, bahçede doğanın öğretilerini çok yakından anlama imkanı olduğunu dile getirerek, “Burası çok büyük bir emekle kurulmuştu. Babaannemin emeğini ilerletmek istedim. Kurumsal hayatımda devam etsem de aklım hep buradaydı” dedi.
Farklı bir cesaret göstererek kurumsal kariyerini bitirdiğini belirten Ulus, "Seferihisar mandalinasının çok kıymetli olduğunu ve zenginleştirebileceğimi biliyordum. Dedim ki; Seferihisar'da mandalina üreteceğim, mandalinamıza yurt dışı piyasalarında Türkiye'de üretilmiş denilecek. Bunu gerçekleştirdik, emeğimizi uluslararası ve ulusal pazarlarda yer edindirdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.
"MANDALİNAYI KABUĞUNA KADAR DEĞERLENDİRİYORUZ"
"Mandalinamızı sadece taze olarak satışa sunmuyoruz, katma değerli bir üretim gerçekleştiriyoruz" diyen Ulus, şöyle devam etti:
“Katma değerli olmadığı sürece ürünün değerlendirmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü taze ürünü koruması zor, israfa çok açık. Mandalinayı katma değerli yapmak için denemeler yaptım. Uluslararası pazarlarda yer edilebilecek mandalina cipsi ile karşılaştım ve bunu zenginleştirdim. Çikolatalı atıştırmalıklar yaptık. Mandalinayı kabuğuna kadar değerlendiriyoruz. Kabuğundan mandalina unu yapıyoruz.”
Sıfır atık çıkardıklarını ve bahöede hiçbir şeyin boşa gitmediğini belirten Ulus, “Budadığımız dallar ve yapraklar toprakta gübre oluyor. Dışarıdan hiçbir ürün almıyoruz, kazlarımız, tavuklarımız aktif gübreleme sağlıyor. Ot biçmiyoruz hayvanlarımız tüketiyorlar. Böylelikle kendine yeten ve tamamıyla doğal, gerçek anlamda sürdürülebilir tarım gerçekleştirdiğimiz bir bahçe inşa ettik” ifadelerini kullandı.
"UMARIM HER BAHÇENİN MARKA OLDUĞU GÜNLERİ GÖRECEĞİZ"
Genç çiftçilere ve kadınlara rol model olduklarını ve yakın zamanda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından ‘Gıda Kahramanı’ ödülü aldığını söyleyen Ulus, "Dünya genelinde temiz gıda üretmek, sıfır atık çalışmak ve kaliteli üretim yapmak ve sosyal etki açısından farklı bileşenleri olan bir ödül. Bu ödülü dünya genelinde 3 arkadaşımızla birlikte ülkemize getirmek çok büyük bir kıymet. Çevremde ‘Topraklarımı korumak istiyorum’ diyen herkese bu misyonu yayıyoruz. Umarım hayallerimiz gerçekleşecek ve her bahçenin marka olduğu günleri göreceğiz" dedi.