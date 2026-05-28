İşini bırakıp köyüne döndü. Sürüsünü iki yılda 13 kat büyüttü
28.05.2026 11:45
Aksaray'da yaşayan Mehmet Demir, uzman çavuşluğu bırakıp köyüne döndü. 100 koyunla hayvancılığa başlayan Demir; sürüsünü büyüttü, kendi işinin patronu oldu.
28 yaşındaki Mehmet Demir, 2020 yılında başladığı uzman çavuşluk görevini iki yıl sonra bırakarak Hasandağı eteklerindeki köyüne döndü. Taşpınar beldesinde yeni bir hayata başlayan Demir, yaylada 100 koyunla başladığı üretimi 2 yılda bin 300’e kadar çıkardı.
"GÖREN HERKES ŞAŞIRIYOR"
Uzman çavuşluğu bırakıp 2 yıl önce köyüne geldiğini belirten Demir, “Görenler sen bu işi nasıl yapıyorsun diyorlar. Herkes şaşırıyor. ‘Senin gibi gençler kafelerde geziyor, sen hayvanın başındasın’ diyorlar" ifadelerini kullandı.
Mehmet Demir, sözlerine “Ben 15 yaşında başlamıştım. Günlük 200-250 litre sütümüz oluyor. Bu yıl Sarıbaş süt koyunu getirdik. Onda bir koyundan 1,5 kiloya kadar süt verimi alıyoruz” diye devam etti.
"BİZİM KAZANCIMIZ KUZULAR"
Hasandağı eteklerinde büyük bir sürü sahibi olan Demir, “Yaklaşık bin 300 kuzulu koyunumuz var. Uzman çavuşluğu bırakıp 100 koyunla başladım. Sonra işleri büyütüp büyük bir yatırım yaptık. Koyunlardan yılda bir kuzu alıyoruz. Bizim kazancımız kuzular. Bunun yayında yoğurt, süt ve peynir de yapıyoruz. Şehrimizde koyun yoğurdu meşhur. Kuzuları da kurbanlık olarak satıyoruz” şeklinde konuştu.
Bu yıl hayvanların sütünün çok olduğu belirten Demir, “Her yıl hayvanlar 8-10 kilometre giderken açığa yaylım için çıkıyordu. Bu yıl 2 kilometreyi geçmedi. Kışa kadar da bu şekilde devam edecek. Bu yıl hayvanlar uzaklara gitmiyor. Yağışların bolluğu, mera alanlarını olumlu etkiledi. Her yıl ağustos ayında koçlanma olurdu. Bu yıl ot verimi bol olduğu için koçlanmalar erken başladı. Bu yıl 10 ile 11 içerisinde kuzu alacağız. Bizim gibi diğer sürülerde durum aynı” dedi.