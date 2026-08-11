İşlerini bırakıp Erzurum'da çiftlik kurdular. "Daha önce hayvana dokunmamıştım"
11.08.2026 11:29
Yunus Erçikli ve eşi Nurseda Erçikli'nin hayalleri gerçek oldu. Erzurum'da üç inekle çiftlik kuran çiftten Yunus Erçikli artık süt sağıp tereyağı yapıyor.
İstanbul, Bursa ve Erzurum'da 16 yıl boyunca dijital pazarlama, grafik ve video grafik alanlarında çalışan Yunus Erçikli ile bilgisayar mühendisi ve sigortacı eşi Nurseda Erçikli hayallerindeki çiftliği kurdu.
Erzurum'da yaklaşık 3 ay önce kendi imkanlarıyla Jersey ve Montofon ırkı üç inekle çiftlik kuran Yunus Erçikli, yıllardır sürdürdüğü masa başı mesleğinin yanı sıra hayvancılığa adım attı.
İnekler dışında tavuk ve köpeklerin de bulunduğu çiftlikte günün büyük bölümünü hayvanların bakımı ve üretim çalışmalarıyla geçiren Yunus Erçikli, daha önce hiç hayvana dokunmamış olmasına rağmen bugün süt sağıyor, tereyağı yapıyor.
Çift, üretimlerini büyüterek Erzurum'da kendilerine özgü bir üretim modeli oluşturmayı hedefliyor.
"İKİ KİŞİLİK DEV KADROYUZ"
Bu işin hayali olduğunu söyleyen ve 16 yıldır dijital pazarlama uzmanlığı, grafikerlik, video grafikerliği yaptığını belirten Yunus Erçikli, “İşi yapabilir miyim diye tedirgin oluyordum ama eşimin de desteğiyle yapabileceğimize karar verdik. Tamamen 2 kişilik dev bir kadroyuz biz burada.” dedi.
Emek üzerine bir çiftlik kurduklarını ve sürekli denediklerini söyleyen Erçikli, "Ben daha önce hiç hayvana dokunmamışken bugün süt sağabiliyorum, işte tereyağı yapabiliyorum. Müşterilere ürün götürebiliyorum. Hiç de gocunmuyorum, çok da sevdiğim bir iş, çok da memnunum. Bir sabah kalkmak zor oluyor 5'te, henüz ona alışamadım ama ona da alışacağım inşallah." diye konuştu.
Farklı Jersey ırklarını da Erzurum'a getirmeyi planladıklarını söyleyen Erçikli, “İnek sayısını yakın zamanda artırmayı düşünüyoruz. Tamamen Danimarka ve Amerikan ırkı Jersey ırkları gelecek yakın zamanda inşallah. Ve bu Erzurum'da tek olacak.” dedi.
EŞİNE HAYALİNİ DESTEKLEMEK İÇİN BU YOLCULUĞA DAHİL OLDU
Bilgisayar mühendisliği eğitiminin ardından sigortacılık yapan Nurseda Erçikli ise eşinin hayalini desteklemek için çiftçilik yolculuğuna dâhil olduğunu belirterek “Beni yavaş yavaş ikna etti. Ben aslında bu konudan tamamen bağımsız biriyim. Yani süt ve süt ürünleri bile tüketmem normalde ben. Ama böyle doğal hayat, çocuğuma güzel bir hayat, güzel bir gelecek namına ikna oldum diyelim.” diye konuştu.