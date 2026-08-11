İşlerini bırakıp Erzurum'da çiftlik kurdular. "Daha önce hayvana dokunmamıştım"

Bu işin hayali olduğunu söyleyen ve 16 yıldır dijital pazarlama uzmanlığı, grafikerlik, video grafikerliği yaptığını belirten Yunus Erçikli, “İşi yapabilir miyim diye tedirgin oluyordum ama eşimin de desteğiyle yapabileceğimize karar verdik. Tamamen 2 kişilik dev bir kadroyuz biz burada.” dedi.

Emek üzerine bir çiftlik kurduklarını ve sürekli denediklerini söyleyen Erçikli, "Ben daha önce hiç hayvana dokunmamışken bugün süt sağabiliyorum, işte tereyağı yapabiliyorum. Müşterilere ürün götürebiliyorum. Hiç de gocunmuyorum, çok da sevdiğim bir iş, çok da memnunum. Bir sabah kalkmak zor oluyor 5'te, henüz ona alışamadım ama ona da alışacağım inşallah." diye konuştu.

Farklı Jersey ırklarını da Erzurum'a getirmeyi planladıklarını söyleyen Erçikli, “İnek sayısını yakın zamanda artırmayı düşünüyoruz. Tamamen Danimarka ve Amerikan ırkı Jersey ırkları gelecek yakın zamanda inşallah. Ve bu Erzurum'da tek olacak.” dedi.