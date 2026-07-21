İsmail Yüksek'in kayınpederi Emre Matraş'tan nikaha itiraz. "Esen'in babası benim!"
21.07.2026 09:50
Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Esen Matraş ile dünyaevine girdi. Çok konuşulan düğün sonrası Matraş'ın öz babası Emre Matraş'tan itiraz geldi.
Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek, bir süredir birilikte olduğu Esen Matraş ile birkaç gün önce İstanbul'da gerçekleşen görkemli bir düğünle evlendi.
Aileleri, yakın arkadaşları ve futbol camiasından isimler; ünlü çifti yalnız bırakmazken nikah töreni sırasında yaşananlar gündem oldu.
NİKAHTA ÜVEY BABASININ ADINI SÖYLEDİ
Nikahta şahitlik görevini Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün eski başkanı Ali Koç, eski bakan ve AK Parti Milletvekili Faruk Çelik ile iş insanı Ziya Eren üstlenirken, Esen Matraş'ın baba adını beyan ederken uzun süredir görüşmediği öz babası Emre Matraş'ın yerine üvey babası Anıl Bey'in adını söylemişti.
Bu durum sosyal medyada da dikkat çekerken Emre Matraş'tan bir paylaşım geldi.
"BABA OLARAK KALDIRAMIYORUM"
Sosyal medya kullanmadığını ancak yaşananlar sonrası bu videoyu çekmek için hesap açtığını belirten Matraş, “Kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. Çünkü baba adı söylenirken Anıl deniliyor, kızımın baba adı Emre Matraş'tır. Kızımı 8 yaşında bıraktım, çünkü annesiyle ayrılmıştık” dedi.
“Bu konuyu kesinlikle kabul etmiyorum ve bir baba olarak kaldıramıyorum” diyen Emre Matraş, “Benim için hiçbir geçerli hükmü yoktur. İsmail’in bir defa ailesiyle gelip benden istemesi gerekiyordu; babası benim çünkü. Gerisi boş” ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili Esen-İsmail Yüksek çiftinden bir açıklama gelmezken Esen Matraş'ın düğün sonrası sosyal medya hesabında soyadını güncellemesi ve “Esen Yüksek” şeklinde değiştirmesi de dikkatlerden kaçmadı.