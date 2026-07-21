İsmail Yüksek'in kayınpederi Emre Matraş'tan nikaha itiraz. "Esen'in babası benim!"

Sosyal medya kullanmadığını ancak yaşananlar sonrası bu videoyu çekmek için hesap açtığını belirten Matraş, “Kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. Çünkü baba adı söylenirken Anıl deniliyor, kızımın baba adı Emre Matraş'tır. Kızımı 8 yaşında bıraktım, çünkü annesiyle ayrılmıştık” dedi.

“Bu konuyu kesinlikle kabul etmiyorum ve bir baba olarak kaldıramıyorum” diyen Emre Matraş, “Benim için hiçbir geçerli hükmü yoktur. İsmail’in bir defa ailesiyle gelip benden istemesi gerekiyordu; babası benim çünkü. Gerisi boş” ifadelerini kullandı.